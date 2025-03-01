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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

兩會前秀司法成果？ 拐17童、殺女法官的兇手都被處死

中國新聞組／北京1日電
「最惡人販」余華英販賣人口案重審仍被判處死刑，並火速於一個月後執行死刑。（取材自央視）
「最惡人販」余華英販賣人口案重審仍被判處死刑，並火速於一個月後執行死刑。（取材自央視）

因拐賣17名兒童被判處極刑的人販余華英，經最高法院核准，於昨天執行死刑；當年被她拐帶的受害人楊妞花昨在直播中得知此事，激動落淚。另外，去年8月被黨志軍割喉殺害的37歲女法官案， 官媒昨報導，黨志軍近日也被執行了死刑，司法等部門昨並舉行表彰大會，追授王佳佳全國模範法官等稱號。有分析稱，這是中國兩會在即，司法部分再展現「重大成果」。

據大公報報導，獲悉余華英被執行死刑時，楊妞花正和姊姊桑英在直播帶貨，她當場落淚表示，「我之前不知道，要是知道我今天肯定不賣東西，我要好好發一條視頻。我不利用任何這個事情來直播帶貨」，「今天不止我一個人歡呼，我相信所有的受害者現在都已經落淚了」，隨即就中斷直播，不少網民寫下留言：「大快人心」。

楊妞花說，「在這長達近三年的打官司的路程上，對於我和家人來說，精神上真的是很受折磨。我一直在等她被執行的那一天，但是我也沒有想到這一天確實是來得挺快的」，她會和姊姊一起回到貴州老家，「把消息告訴父母」。

余華英1963年出生於雲南，21歲與重慶男子王加文結婚後生下一女。1992年，王加文涉嫌盜竊被抓後，余華英結識了龔顯良並同居生下一個男孩，這個親生骨肉竟成了她和龔顯良面對生活拮据時販賣的第一個孩子。從1993年到2003年10年間，余華英和龔顯良、王加文在貴州省、重慶市、雲南省等地流竄作案，拐賣兒童17名。

2022年，被拐女子楊妞花報案，余華英被捕。貴陽市中級人民法院於2024年10月25日一審以拐賣兒童罪判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。余華英不服上訴，二審維持原判，並報請最高人民法院核准余華英死刑。貴陽市中級人民法院在執行死刑前，安排余華英會見了近親屬。

另外，新華社報導，近日，經最高人民法院核准，河南省安陽市中級人民法院依法對黨志軍執行死刑。

黨志軍是一起道路交通事故損害賠償案件的當事人，因對判決結果不滿，產生報復心理，2024年8月將37歲女法官王佳佳當街殺害。2024年12月23日，安陽市中級人民法院以故意殺人罪判處被告人黨志軍死刑，剝奪政治權利終身。黨志軍當庭上訴後撤回。河南省高級人民法院覆核後報請最高人民法院核准，近日執行黨志軍死刑。臨刑前，黨志軍與其近親屬進行會見。

最高人民法院、人力資源社會保障部和河南省委昨在鄭州市召開表彰大會，追授王佳佳全國模範法官和河南省優秀共產黨員稱號。

河南 司法部 兩會

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