我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

法小伙捐622張日軍侵華照片 中國官媒追捧被戲弄了？

中國新聞組／北京28日電
馬庫斯向南都記者展示的照片。（取材自微信公眾號「真真觀」）
馬庫斯向南都記者展示的照片。（取材自微信公眾號「真真觀」）

法國小伙馬庫斯·德雷特斯（Marcus Detrez）日前帶著外祖父拍攝二戰期間日軍侵華暴行的622張照片捐贈中國，引起多家官媒追捧、報導。然而，網上出現質疑，指稱部分照片早存於檔案館或網路，與馬庫斯聲稱的來源不符。對此，上海淞滬抗戰紀念館回應，正在對馬庫斯提供的照片進行鑑定。

來源：中國青年報

馬庫斯稱，他捐贈的照片是由其外祖父羅傑·皮埃爾·勞倫斯在1930年代在上海工作時拍攝。對於網上質疑，馬庫斯團隊回應稱「沒有一張是從網上下載去打印」，但不排除有幾張是外祖父朋友分享，那時很多外國人信息都是共享的，因為相機非常少。

這六百多張照片，原來發布於他與法國人「士傑」、中國人「松松」合夥開設的抖音號和視頻號「松傑的朋友們」上。鳳凰網欄目「真真觀」發現，馬庫斯向媒體展示的部分照片，其實早就存於檔案館，有的甚至多年前就已經在中文網上中傳播。

例如匯中飯店遭轟炸（Palace Hotel Bombed）照片，原照片是約翰·蒙哥馬利（John Montgomery）請攝影師SS和SCS（應是中國人名字縮寫）拍攝的。蒙哥馬利1924年起在上海警察局工作，1938年回到英國。包括這張照片在內的照片集，四十年代就在上海公開出版過。

華懋飯店遭轟炸(Cathay Hotel Bombing)一圖，照片的拍攝者和收藏者叫阿奇博爾德·朗（Archibald Lang），是三十年代英國駐上海領事館的工作人員。 照片原件現存英國布里斯托爾大學圖書館，編號中國歷史照片AL-s53，在布里斯托大學的中國歷史圖片網站hpcbristol.net上公開發布。 

1937年8月14日國軍飛機在上海市中心轟炸事件後，馬庫斯將美聯社的士兵將死難者屍體搬上卡車照片也稱是其外祖父所拍攝。而一張1937年拍攝的淞滬抗戰情景，版權也被檢索出來自上海兆芳照相館。

「真真觀」提到，馬庫斯來華捐贈的622張抗日時期照片，只要在視頻中畫面足夠清晰，都能檢索出來照片的拍攝者另有其人，而且早就正式出版過，早已數字化發布在多家網站上。

在抖音號和視頻號上，法國小伙再三堅稱，這六百多張照片「全部由我的外公勞倫斯拍攝」...
在抖音號和視頻號上，法國小伙再三堅稱，這六百多張照片「全部由我的外公勞倫斯拍攝」，「我們家族擁有這些照片原件」。（取材自微信公眾號「真真觀」）
法國小伙登上了央視，還有許多官媒沿路追捧。（取材自微信公眾號「真真觀」）
法國小伙登上了央視，還有許多官媒沿路追捧。（取材自微信公眾號「真真觀」）

抖音 圖書館

上一則

採用中國結 卻稱韓國結 義大利Fendi聯名包涉辱華

下一則

川普推動「聯俄制華」 分析：美離間中俄 不太可能成功

延伸閱讀

靳東首獲「白玉蘭」… 被誤認是公司領導反倒上了熱搜

靳東首獲「白玉蘭」… 被誤認是公司領導反倒上了熱搜
法人捐日軍侵華照片 中國官媒集體上當？

法人捐日軍侵華照片 中國官媒集體上當？
紐約上海雙城聯動 MET展宋元明清時期銅器藝術

紐約上海雙城聯動 MET展宋元明清時期銅器藝術
「上海新地標」 哈士奇半空中俯瞰路人 2年前就被偶遇

「上海新地標」 哈士奇半空中俯瞰路人 2年前就被偶遇

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%