法小伙捐622張日軍侵華照片 中國官媒追捧被戲弄了？

馬庫斯向南都記者展示的照片。（取材自微信公眾號「真真觀」）

法國小伙馬庫斯·德雷特斯（Marcus Detrez）日前帶著外祖父拍攝二戰期間日軍侵華暴行的622張照片捐贈中國，引起多家官媒追捧、報導。然而，網上出現質疑，指稱部分照片早存於檔案館或網路，與馬庫斯聲稱的來源不符。對此，上海淞滬抗戰紀念館回應，正在對馬庫斯提供的照片進行鑑定。

來源：中國青年報

馬庫斯稱，他捐贈的照片是由其外祖父羅傑·皮埃爾·勞倫斯在1930年代在上海工作時拍攝。對於網上質疑，馬庫斯團隊回應稱「沒有一張是從網上下載去打印」，但不排除有幾張是外祖父朋友分享，那時很多外國人信息都是共享的，因為相機非常少。

這六百多張照片，原來發布於他與法國人「士傑」、中國人「松松」合夥開設的抖音 號和視頻號「松傑的朋友們」上。鳳凰網欄目「真真觀」發現，馬庫斯向媒體展示的部分照片，其實早就存於檔案館，有的甚至多年前就已經在中文網上中傳播。

例如匯中飯店遭轟炸（Palace Hotel Bombed）照片，原照片是約翰·蒙哥馬利（John Montgomery）請攝影師SS和SCS（應是中國人名字縮寫）拍攝的。蒙哥馬利1924年起在上海警察局工作，1938年回到英國。包括這張照片在內的照片集，四十年代就在上海公開出版過。

華懋飯店遭轟炸(Cathay Hotel Bombing)一圖，照片的拍攝者和收藏者叫阿奇博爾德·朗（Archibald Lang），是三十年代英國駐上海領事館的工作人員。 照片原件現存英國布里斯托爾大學圖書館 ，編號中國歷史照片AL-s53，在布里斯托大學的中國歷史圖片網站hpcbristol.net上公開發布。

1937年8月14日國軍飛機在上海市中心轟炸事件後，馬庫斯將美聯社的士兵將死難者屍體搬上卡車照片也稱是其外祖父所拍攝。而一張1937年拍攝的淞滬抗戰情景，版權也被檢索出來自上海兆芳照相館。