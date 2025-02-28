偷渡赴泰被羈押逾10年 40維族遭祕密遣返新疆 各界譴責

泰國27日遣返40名中國籍偷渡者，隨後證實他們是維吾爾人。中國官方隨後公布被遣返人員在機場與家人團聚畫面。（新華社）

中國公安部通報，40名中國籍偷渡者27日從泰國 被遣返 回國，強調是依照法律和國際慣例進行。中國駐泰使館隨後披露，這批偷渡者由於「複雜國際因素影響」在泰羈押長達10餘年，27日乘坐中國民航包機被遣返回新疆。泰國副總理普坦（Phumtham Wechayachai）表示，中方保證將照顧好這40名維吾爾族人，間接證實了聯合國 和人權組織所譴責、在黎明前進行的秘密遣返行動。

據了解，被遣返的維吾爾族人是2014年在泰國被捕的約350人中的一部分，他們在非正規越境後尋求庇護。然而，他們被單獨拘留超過十年，期間幾乎無法與律師、家人、聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）或聯合國難民事務高級專員公署的代表取得聯繫。

央視網報導，中國公安部高度重視此次遣返工作，本著依法保護中國公民合法權益和相互尊重、平等協商的原則，在中國駐泰使館大力協助下，持續加強同泰有關部門溝通合作。

法廣網報導則指出，儘管聯合國人權專家敦促泰國政府不要遣返這些維吾爾族人，並警告說如果遣返他們將面臨酷刑、虐待和「無法彌補的傷害」的風險，但泰國當局還是採取了這一行動。美國國務卿魯比歐也發表書面聲明，強烈譴責這次強制遣返行動。