採用中國結 卻稱韓國結 義大利Fendi聯名包涉辱華

Fendi近日找來韓國工匠推出聯名包包，採用使用類似中國結的編織設計，稱其為「韓國工藝」，遭網友炮轟。（取材潮新聞）

義大利 知名精品Fendi與南韓 工匠推出聯名包，採用類似中國結的編織設計並稱其為「韓國結」。此事引發中國網友眾怒，批評品牌「文化挪用」、南韓「偷文化」，眼見事件延燒，Fendi表示將了解詳情，網上相關發布也已撤下。

來源：界面新聞

潮新聞報導，事件起因是Fendi與南韓國手工藝人合作推出了一款聯名包，其設計中使用了類似中國結的編織工藝，但在品牌宣傳中卻稱其為韓國工藝，並暗示該工藝源自韓國傳統文化。

這一表述迅速登上微博 熱搜，許多網友指責Fendi存在文化挪用行為，認為其誤導消費者，助長了「文化竊取」之風。也有網友留言批評「「韓國在偷東西這塊我真的佩服」、「整個宇宙都是他們韓國的」。

詢問了Fendi客服工作人員，回覆稱已反饋給到相關部門進行核實處理。值得注意的是，27日下午翻閱Fendi旗下社交媒體Ins和Reels頁面，已無法找到相關的發布。

近年來，奢侈品行業因文化挪用問題引發的爭議屢見不鮮，此次Fendi事件並非個例。

2022年迪奧廓形裙疑似抄襲中國的馬面裙，中國傳統服飾硬被說成是西方奢侈品標誌性的創新設計，迪奧閉口不談服裝的靈感元素是從中國傳統文化中汲取的，導致品牌形象翻車。

Fendi此次將中國結稱為韓國工藝，不僅引發了公眾對文化挪用的討論，也再次凸顯了奢侈品品牌在全球化進程中面臨的文化挑戰。在競爭激烈的奢侈品市場中，品牌形象和文化認同至關重要。