「月薪5000別吃火鍋 吃些麻辣燙就好」 巴奴創辦人翻車

杜中兵稱發言的本意被誤解了。（取材自南都灣財社）

曾因「天價土豆片」等事件引來消費者吐槽的巴怒毛肚火鍋，又陷入爭議。這次是因其創辦人杜中兵在直播中說了「月薪5000（人民幣，下同，約686美元）就不要吃火鍋，吃些麻辣燙就好了」、「火鍋不是給底層人民吃的」等被視為歧視 性的言論，又遭網民諷「真飄了啊」、「瞧不起誰呢」。對此，杜中兵回應稱是他的真實本意被曲解，但網友仍不買帳。

紅星新聞報導，杜中兵在社交平台回應稱，他的原意是如果只有5000塊工資的學生，可以先把錢花在自己的成長上，讓自己變好，不吃巴奴，延遲滿足，這段言論的本意是「希望大家愈來愈好」。

他表示，「所以我提到，如果大家經濟條件還沒那麽好，特別是像一個學生，剛進入社會，只有5000塊錢的工資，是不是忍一忍，不要高消費，少吃一些火鍋，甚至不吃火鍋不吃巴奴，我們是不是也不缺什麽，因為我們延遲一下滿足，把錢花在自己的成長上，是不是讓自己變得越來越好，這是我真實的本意。如果我表達得不清楚，是我的原因和錯誤。」

報導指出，2023年2月，巴奴毛肚火鍋因網友吐槽其「18元（約2.5美元）一份富硒土豆就5片」引發爭議。巴奴毛肚火鍋當時發聲明稱，是管理失誤導致顧客對土豆分量產生誤解，這是富硒土豆，和普通土豆片不一樣。隨後，巴奴致歉，並稱「5片土豆的實際售價是9元」。

報導稱，巴奴毛肚火鍋創立於2001年，開創了毛肚火鍋品類。覆蓋北京、上海等20個城市。相比其他連鎖火鍋品牌，整體定價要貴一些，北京門店人均消費在145元到163元之間。財報顯示，2024年上半年，海底撈、湊湊、慫重慶火鍋的人均消費分別為97.4元、110元、120.1元，這三個品牌的人均消費去年都出現明顯下跌。

杜中兵表示，截至去年底，巴奴毛肚火鍋已經在全國開設了超過140家直營門店，綜合淨利潤 率為9%，平均翻台率約為3.7次。上市也是巴奴火鍋未來重要發展方向。