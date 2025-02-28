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真的「等不到春暖花開」 湖南26歲漸凍女確診8個月離世

中國新聞組／北京28日電
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漸凍症患者陳靜雯拍片稱，「我可能等不到春暖花開了」。（視頻截圖）
漸凍症患者陳靜雯拍片稱，「我可能等不到春暖花開了」。（視頻截圖）

確診漸凍症僅8個月、26歲湖南女孩陳靜雯，2月22日離世，年僅26歲。

綜合媒體報導，在確診漸凍症後，陳靜雯曾表示，「我不知道這個惡魔為何選中我」；今年1月，她曾向同患漸凍症的京東前副總裁蔡磊求助，但因其病情發展迅速，已不符合試藥條件，「我可能等不到春暖花開了」，只能看著自己的生命一點點流逝。

陳靜雯的朋友2月26日晚在其社交媒體上發文稱，「靜雯已於2月22日晚永遠地離開了我們」、「她已掙脫病痛的枷鎖去往自由的遠方」。

陳靜雯母親羅滿華說，陳靜雯去世前五、六天就不能進食了，女兒去世前幾分鐘還安慰她，讓她不要擔心。

陳靜雯自小輟學打工，樂觀開朗且顏值出眾的她，長大後終於憑借自己的努力有了穩定可觀的收入，卻在2023年12月甲流後出現手臂無力症狀，3個月後被確診為漸凍症，患病後一年裡因容貌變化巨大引無數網友唏噓。

陳去世後其母表示將保留陳靜雯微信，「群不會解散希望大家可以加病友進群，繼續抗凍前行。」

蔡磊發文回應陳靜雯離世。他表示，「本來以為她可以幸運地入組 RAG-17臨床，但她疾病進展過快，身體已經不符合目前在開展的臨床一期的入組條件。我們希望可以幫助到她，可是疾病過於殘酷，我們努力的速度也趕不上生命消亡的速度」、「每天都有幾十位病友離世，希望漸凍症可以早日被攻克，不再讓這樣美好的生命早早凋零。」

陳靜雯向蔡磊求助視頻。（視頻截圖）
陳靜雯向蔡磊求助視頻。（視頻截圖）
陳靜雯曬圖稱自己患病後容貌變化巨大。（取材自荔枝新聞）
陳靜雯曬圖稱自己患病後容貌變化巨大。（取材自荔枝新聞）

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