浙舟山無人島提供「社恐天菜」 日薪300元招聘守鳥人

監測員需要「藏」在小屋中，觀察燕鷗群繁殖情況。(取材自微信)

浙江一鳥類研究組織近日公告招募繁殖海鳥監測員13人，任務是「保護神話之鳥」，到三座小島監測燕鷗繁育全過程，勞務費每天300元人民幣（約41美元）。消息引來網友圍觀想報名，「300元一天？給我簽30年」。也有人說，這裡的工作環境是「社恐天菜」。不過想在「最有詩意的崗位」當「守鳥人」沒那麼簡單，至少四個月不能下島，要能在克難環境裡耐得住寂寞。

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上游新聞報導，近日，浙江一鳥類研究組織在網絡發布公告稱，招募繁殖海鳥監測員13人，任務是到三座小島(寧波象山韭山列島、舟山定海五峙山列島、溫州平陽南麂列島)監測燕鷗繁育全過程，勞務費為300元/天，有Wi-Fi。

發布招募公告的公眾號「保護神話之鳥」，是由浙江自然博物院、杭州市鳥類與生態研究會和阿拉善SEE浙江項目中心共同發起的項目，旨在通過對旗艦物種——「神話之鳥」中華鳳頭燕鷗的保護、監測和研究，在中國探索海鳥種群恢復的新方法。

集群繁殖的燕鷗。(取材自微信)

負責招募工作的浙江自然博物院鳥類研究團成員任先生(化姓)說：「我們選用的人都是有一定鳥類研究或者觀鳥經驗的愛好者或科研人員，很少用純新人。」

任先生介紹了對鳥類監測員五大要求，包括：一、工作認真、細心、責任心強，善於團隊合作，能夠完成分配的任務；二、身體健康、吃苦耐勞、能勝任長期野外工作者優先；三、本科以上文化水平；四、年齡20-55周歲，性別不限；五、從事相關研究、有觀鳥經驗者優先。

海鳥監測員工作區域都是無人海島，因此如何生存、能否耐得住寂寞，是應聘者需要面臨的困難，任先生說：「這些都是需要監測員具備的能力。在島上生存需要比較強的生活技能，每個島基本上都是兩個人一起生活兩個月。」目前三個小島都有房屋、電力(太陽能發電)、無線網絡等基本生活保障，但「水用水桶儲備，還是比較缺的」。

對工作內容，任先生說：「每年有兩個工作時間段(4-5月和7-8月)，每次一組兩人在島上生活兩個月。4月到5月最繁忙，燕鷗會降落到島上繁殖。監測員需要早上起床後就看監控做紀錄，可能忙到晚上10點多，工作強度不小。上島以後沒有周末和節假日，只有颱風、生病等特殊情況才能下島。即便鳥走得差不多了，人也需要堅守到鳥走完才能離島。」

島上伙食簡單，需要監測員自己動手做飯，遇到悶熱無風的天氣，沒有空調的房間也只能硬挨。

曾在這裡擔任監測員的何既白說，他報名是因這個工作四個月時間不下島，可以充分接觸大自然。另一位監測員文豪則在平嶼島上遇到了感動時刻——「神話之鳥」小寶寶誕生。

中華鳳頭燕鷗是世界「最瀕危的100個物種」之一。2013年開始，中華鳳頭燕鷗繁殖種群招引和恢復項目啟動，利用假鳥和鳥聲回放手段，吸引中華鳳頭燕鷗及其伴群大鳳頭燕鷗在此棲息並繁殖。經過20多年保護，中華鳳頭燕鷗種群數量已從2010年全球不到50隻到現在增加到200多隻。