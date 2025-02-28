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通縮罩頂 中CPI增速目標估降至2% 21年來首低於3%

記者陳宥菘／綜合報導
兩會即將到來，由於年初地方兩會上，多數省份將2025年CPI漲幅目標下調至2%左右，預計今年的政府工作報告CPI漲幅目標也將是這一數據。這將是2004年以來目標首次低於3%。（中通社）
兩會即將到來，由於年初地方兩會上，多數省份將2025年CPI漲幅目標下調至2%左右，預計今年的政府工作報告CPI漲幅目標也將是這一數據。這將是2004年以來目標首次低於3%。（中通社）

中國全國兩會將在下周登場，總理政府工作報告將公布今年經濟數據目標。由於今年初地方兩會上，多數省分已將今年居民消費價格指數（CPI）漲幅目標下調至2%左右，媒體分析，預計全國CPI增長目標也將同步下調至這一水平。這可能是中國自2004年以來通膨目標首次低於3%，顯示中國仍深陷內需不足，籠罩在通縮陰霾之下。

上海第一財經報導，由於各省分物價目標通常與全國目標大致保持一致，這或預示著3月全國兩會上政府工作報告提出的全國CPI漲幅目標也將下調至2%左右。過去兩年，中國全年CPI年增皆僅0.2%，遠低於官方年初設定的「3%左右」增速目標，持續在低點徘徊。

報導引述多名專家指出，當前物價水準持續偏低是宏觀經濟面臨的突出問題，不過，CPI成長目標下調至「約2%」是更務實也更具可操作性的做法。

粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，這既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的迫切性。

長江證券首席經濟學家伍戈提到，近年來，中國出現價量背離的現象，即GDP成長目標達成，但物價未能同步上升。主要原因包括疫情後的補貼政策在某些產業使價格訊號失靈，以及部分企業採取以價換量的策略。因此，可能需要透過超常規措施來推動價格回升，實現量價協調。

野村證券中國首席經濟學家陸挺分析，2021年以來房地產行業的持續萎縮是物價低迷的深層原因，他建議，貨幣和財政政策應將房地產行業的穩定與出清作為重要政策目標。在擴大消費上，應推動部分產能過剩領域的出清，優化產業結構，也應加大對弱勢群體的補貼力度，提高其消費能力。

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