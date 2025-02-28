我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

觀察站／想整治體育「飯圈」亂象 先斬斷灰色產業鏈

中國新聞組／北京28日電
2025亞洲杯乒乓賽，中國選手王曼昱（中）以4比0戰勝隊友孫穎莎（左），奪得冠軍，卻引來孫穎莎粉絲言語暴力。（新華社）
2025亞洲杯乒乓賽，中國選手王曼昱（中）以4比0戰勝隊友孫穎莎（左），奪得冠軍，卻引來孫穎莎粉絲言語暴力。（新華社）

連日來，乒乓球亞洲杯上，畸形「飯圈」搗亂一事引發眾怒，「還賽場一片清靜」成為普遍呼聲。儘管國家體育總局乒羽中心昨天出手表示將嚴厲打擊，但仍有輿論質疑打擊成效。官媒評論指出，畸形且成熟的「飯圈」產業鏈是荼毒體育領域的隱蔽推手，打蛇要打七寸，根本之道在依法整治相關灰色產業，讓操盤黑手得不了利。這考驗著官方的智慧。

官媒北京日報評論指出，線上互撕謾罵、刷量控評，線下圍追堵截、亂吼亂叫……「飯圈」亂象嚴重影響運動員的比賽、訓練甚至日常生活。近日孫穎莎粉絲在亞洲杯比賽中瘋狂開罵王曼昱事件，冰凍三尺非一日之寒。為何體育領域遭受畸形「飯圈」文化荼毒如此之深？很多時候都有著整齊劃一的組織性，不理性的體壇「追星族」背後，顯然有著更隱蔽的推手。

打榜、應援、代拍、賣周邊，早已形成了一條成熟的「飯圈」產業鏈，融合著包括流量生意在內的多重生意經。藏身其中的「粉頭」、自媒體博主、平台、營銷機構、廣告商等，通過炒作話題、斷章取義、挑動情緒等方式來操控流量，收割粉絲。披著粉絲外衣的炒作者便將這套複製過來，推動體育圈泛娛樂化，利用一些球星圈粉引流，將體壇變成「星工廠」。

評論指出，「飯圈」文化因極端化行為成為新的社會治理挑戰。打蛇要打七寸，單就整治體育領域「飯圈化」來說，既要抓好賽場風氣與網絡風氣管理；也要依法整治相關灰色產業，讓操盤黑手得不了利。這一過程必然涉及體育部門、公安部門、市場監管部門和網絡平台等之間的協作，如何同向發力、綜合治理，考驗各方智慧。

澎湃新聞評論指出，乒羽中心這次不僅強烈譴責在現場的極端粉絲，還點名「藉機煽動網民情緒以賺流量的自媒體博主」。一些自媒體博主在渾水摸魚，將整頓極端飯圈亂象歪曲為「否定粉絲和觀眾」，故意在社交媒體製造對立情緒。要嚴厲打擊由一些極端粉絲造成的「飯圈」亂象，也要嚴厲打擊這些從中牟利的組織者、煽動者，徹底斬斷這條灰色利益鏈條。 

孫穎莎

上一則

中19歲女棋手偷藏手機、用AI作弊 網：誰出的昏招

下一則

飯圈亂象依舊…孫穎莎粉絲髒話飆罵王曼昱 體總局震怒

延伸閱讀

法人捐日軍侵華照片 中國官媒集體上當？

法人捐日軍侵華照片 中國官媒集體上當？
很快脫離苦海？ 趙露思新動向引發關注 「朋友」先發聲

很快脫離苦海？ 趙露思新動向引發關注 「朋友」先發聲
金山灣區華人運動大會主委 陳立功接任

金山灣區華人運動大會主委 陳立功接任
我的中學體育老師(上)

我的中學體育老師(上)

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%