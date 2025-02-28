觀察站／想整治體育「飯圈」亂象 先斬斷灰色產業鏈

2025亞洲杯乒乓賽，中國選手王曼昱（中）以4比0戰勝隊友孫穎莎（左），奪得冠軍，卻引來孫穎莎粉絲言語暴力。（新華社）

連日來，乒乓球亞洲杯上，畸形「飯圈」搗亂一事引發眾怒，「還賽場一片清靜」成為普遍呼聲。儘管國家體育總局乒羽中心昨天出手表示將嚴厲打擊，但仍有輿論質疑打擊成效。官媒評論指出，畸形且成熟的「飯圈」產業鏈是荼毒體育領域的隱蔽推手，打蛇要打七寸，根本之道在依法整治相關灰色產業，讓操盤黑手得不了利。這考驗著官方的智慧。

官媒北京日報評論指出，線上互撕謾罵、刷量控評，線下圍追堵截、亂吼亂叫……「飯圈」亂象嚴重影響運動員的比賽、訓練甚至日常生活。近日孫穎莎 粉絲在亞洲杯比賽中瘋狂開罵王曼昱事件，冰凍三尺非一日之寒。為何體育領域遭受畸形「飯圈」文化荼毒如此之深？很多時候都有著整齊劃一的組織性，不理性的體壇「追星族」背後，顯然有著更隱蔽的推手。

打榜、應援、代拍、賣周邊，早已形成了一條成熟的「飯圈」產業鏈，融合著包括流量生意在內的多重生意經。藏身其中的「粉頭」、自媒體博主、平台、營銷機構、廣告商等，通過炒作話題、斷章取義、挑動情緒等方式來操控流量，收割粉絲。披著粉絲外衣的炒作者便將這套複製過來，推動體育圈泛娛樂化，利用一些球星圈粉引流，將體壇變成「星工廠」。

評論指出，「飯圈」文化因極端化行為成為新的社會治理挑戰。打蛇要打七寸，單就整治體育領域「飯圈化」來說，既要抓好賽場風氣與網絡風氣管理；也要依法整治相關灰色產業，讓操盤黑手得不了利。這一過程必然涉及體育部門、公安部門、市場監管部門和網絡平台等之間的協作，如何同向發力、綜合治理，考驗各方智慧。

澎湃新聞評論指出，乒羽中心這次不僅強烈譴責在現場的極端粉絲，還點名「藉機煽動網民情緒以賺流量的自媒體博主」。一些自媒體博主在渾水摸魚，將整頓極端飯圈亂象歪曲為「否定粉絲和觀眾」，故意在社交媒體製造對立情緒。要嚴厲打擊由一些極端粉絲造成的「飯圈」亂象，也要嚴厲打擊這些從中牟利的組織者、煽動者，徹底斬斷這條灰色利益鏈條。