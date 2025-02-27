中車主實測特斯拉FSD 闖紅燈、壓實線「開一趟扣完12分」

在一媒體測試過程中，特斯拉FSD在匝道併入主道過程中，遭遇後方一車輛貼身併線，而FSD疑似並無反應，駕駛為了避免潛在撞車可能，緊急接管。 （取材自三言科技）

特斯拉 （Tesla）25日在中國推出自動駕駛功能，但多位車主實測發現，因僅靠網上視頻學中國路況，對中國道路及交通規則數據訓練不足，這套系統不僅會闖紅燈、壓實線甚至常開上公交車道，一趟下來這些「雷點」就扣了12分，駕駛證都要被扣了，不少車主直呼失望。包括新浪微博 CEO王高飛在內的多位第一批FSD老車主更吐槽沒收到更新推送，又被特斯拉「割韭菜」。

特斯拉FSD第一次闖紅燈是在一個設置地面信號燈的十字路口，未能成功識別紅燈。從視頻中可以看到，這個紅綠燈並非傳統的懸掛式紅綠燈，而是直接在路口中間擺放。 （取材自三言科技）

三言科技報導，從第一批測試特斯拉FSD的車主反饋來看，直接「毫不猶豫」地闖了兩個紅燈。無論是非傳統直接在路口中間擺放的紅綠燈，還是常見的懸掛式信號燈，特斯拉FSD都有未能成功識別紅燈的情況。因此判斷，目前特斯拉FSD對中國十字路口採用的信號燈系統識別能力有限；它只會識別最傳統的單一信號燈。

除了闖紅燈外，特斯拉FSD還存在頻繁壓實線變道的問題。據一特斯拉車主測試視頻顯示，FSD在變道中，甚至十分鐘實線變道四次。在一媒體測試中，特斯拉FSD在匝道併入主道過程中，遭遇後方一車輛貼身併線，而FSD疑並無反應，駕駛員為了避免潛在撞車可能，緊急接管。

還有博主稱，目前特斯拉FSD不能識別公交車道，並且總是喜歡走公交車道。

簡單總結一下FSD的「雷點」：對於部分信號燈無法準確識別導致闖紅燈；實線並道情況頻出；識別不了公交車道，經常在公交車道上行駛。

根據中國交通法規，闖紅燈扣6分；實線變道可能被扣1-3分；在禁行時間段占用公交車道可能扣1-3分，有車主表示，一趟下來駕駛證都要被扣了。

除了出現上述問題外，整體上FSD在國內表現良好。馬斯克 也在X上轉發了中國媒體對FSD的測試評價，也確認了特斯拉在華的FSD只是利用網上公開的中國道路和標誌的視頻來訓練模擬。

這也就解釋了特斯拉FSD闖紅燈、實線變道等問題的本質原因。

此外，對於買了FSD「期貨」6年，卻沒收到軟件更新推送，很多老車主都「怒」了。

對此，特斯拉官方客服人員表示，當前FSD智能輔助駕駛只適配HW4.0的部分車型，其他版本硬件暫時不支持。特斯拉工程師也在不斷論證和測試，爭取盡早適配更多的車輛配置。對於已經購買了FSD功能，但未收到推送的車主，特斯拉方面不支持退款。