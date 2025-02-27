「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

全國各地陸續發布2025年碩士研究生招生考試（初試）成績，其中，幾位網紅博主也宣布考研成功，包括被稱為「廈門林志玲 」的「迅猛龍 特蕾莎」在停播三個月後考研過線，還呼籲粉絲「多讀書」；美妝博主「胡胡」也在停更半年後成功上線。面對愈來愈多網紅博主成功考研，有評論指出，直播行業競爭激烈，想長紅不光靠五官更靠三觀，才能避免「一夜塌房」。

來源：YouTube

據上游新聞、中國藍新聞報導，百萬粉絲女網紅「迅猛龍 特蕾莎」停播三個月備考，開心宣布考研過線：英語83分，管綜140分，總分223分。雖然自己考的是專碩，但也考得很好，考的是非全日制MBA（工商管理碩士），總分比自己預估的多考了20分，報的是上海的學校，但暫時不能透露具體報考的是哪所學校。

「迅猛龍 特蕾莎」目前在抖音 粉絲量為577.6萬，獲讚量為1.0億，因長相艷麗、聲音甜美走紅，又被網友稱為「廈門林志玲」。她在宣布考研上線之際，還不忘呼籲大家：「還是多讀點書好，見到我不要只問醫美，我這麼笨都可以，你們一定也行」。

另一位美妝博主「胡胡」今年考研也成功上線，開心得喜極而泣。她的成績為353分，對後面的複試「胡胡」也很有信心。在考試半年前「胡胡」就基本停止了更新，專心備考。

「帶貨方面的工作肯定有落下，後面更新就沒有那麼積極了，而且也沒有再去關注有沒有賺錢了。我覺得相比之下，這個工作沒有那麼重要了」，「胡胡」說，她去年畢業於南京傳媒學院播音與主持專業，這次備考了一年。未來她還會繼續做一名美妝博主。

此前，也有網紅博主考研成功：今年一位百萬粉絲博主在沒有停更下備考，成功上線北京大學數學學院；一位去年剛畢業的美妝博主在半年前停更後專心考研，最終成功上線。去年，百萬粉絲博主「小徐呀」考研成績超國家線66分，還上了熱搜。

對此，上游新聞評論指出，作為直播行業主播，有一副好面孔的確是加分項，但光有五官也行不通。競爭激烈致網紅的生命周期大多不長，頭部網紅主播「一夜塌房」已不是什麼新鮮事兒，愈是面臨誘惑，愈要樹立正確的價值觀。