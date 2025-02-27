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戰狼人物華春瑩兼任外交新職 從事對中東歐工作

中國新聞組／北京27日電
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華春瑩。（路透）
華春瑩。（路透）

中國媒體引述北京外交系統訊息，曾任中國外交部發言人、以發言強硬著稱的現任中國外交部副部長華春瑩，已兼任「中國—中東歐國家合作祕書處」祕書長，前祕書長鄧勵已同時轉任中國駐法國兼駐摩納哥大使，接替前駐法大使盧沙野

中央社綜合中國媒體報導，在此之前，言論屢生爭議的盧沙野2月初接任「中國政府歐洲事務特別代表」，中國外交部發言人郭嘉昆6日表示，盧沙野將「協助、協調處理涉歐事務」，並根據需要「與歐洲國家及歐盟機構開展磋商交流等工作」。至此，被外界視為中國「戰狼外交」代表人物的華春瑩及盧沙野，都被賦予了對歐工作的任務。

「中國—中東歐國家合作祕書處」於2012年9月由中國主導在在北京成立，是中國以經貿合作拉攏部分東歐、中歐及南歐國家所成立機制下的常設機構。這一機制在全盛時期曾有中國及歐洲17國加入，此後立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞在2021至2022年相繼退出，成為14+1機制。

華春瑩現年54歲，江蘇淮陰人，1992年大學畢業後即進中國外交部工作，2003至2010年間曾擔任中國駐歐盟使團二等、一等祕書及參贊，2010年調任歐洲司參贊；2012年8月轉任新聞司副司長，同年11月出任發言人，成為中國外交部第五名女性發言人。

此後，華春瑩一路升任中國外交部新聞司長、部長助理，乃至副部長。但她即使已在2024年5月升任副部長，直到今年1月中才卸下兼任已久的新聞司長及發言人，成為中國外交部任職時間最長的發言人，可見她在中國外交發言體系的分量。

不過，華春瑩擔任中國外交部發言人期間，曾因強硬維護中國官方立場的發言及網路發文成為話題。

華春瑩 盧沙野 歐盟

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