我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

武漢金援中小企業 打造AI硬核創新、產業集聚重鎮

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據武漢市政府新聞辦召開的記者會消息，該市將重點圍繞人工智慧應用賦能，打造全中國有重要影響力的人工智慧硬核創新重鎮、產業集聚重鎮、應用先導重鎮。

中新社報導，數據顯示，2024年，武漢市人工智慧產業規模達到700億元人民幣（約96億美元），湧現出黑芝麻、芯擎科技、蘭丁智能等1000餘家人工智慧企業。在智能網聯汽車、智能機器人、工業質檢等領域，武漢還培育了一批具有自主知識產權、國內領先的核心技術和特色產品。

據武漢市中小企業發展促進中心主任蘇新威介紹，近日該市發布「武漢市促進人工智能產業發展若干政策措施」（以下簡稱「措施」），從支持關鍵技術突破、強化普惠算力供給、增強模型創新能力等十個方面著手，全力競逐人工智慧領域。其中，針對關鍵核心技術突破，最高給予2000萬元支持，每年遴選一批人工智慧示範應用場景，給予最高100萬元資金支持。

蘇新威說，今年該市將開展「人工智慧+」行動，在工業、教育、生物醫藥、北斗等領域推動20個以上行業大模型賦能應用，推動「漢產」機器人量產，同時力爭新車L2以上級別智能駕駛系統裝配率達50%以上。

據悉，目前武漢市已建成「八個智算中心+兩個超算中心」的多層次算力供給體系。「我們每年設立不低於1000萬元的算力服務補貼券，讓AI人人可用、人人好用。」蘇新威稱，「措施」的發布，全方位降低企業，特別是中小企業使用人工智慧門檻和成本，讓政策轉化為企業紅利。

人工智慧 武漢 人工智能

上一則

「00後」大學畢業女生當月嫂 薪水上萬還搶手

下一則

中國金融監管總局挺小微企業 融資授信逾10兆元

延伸閱讀

華郵獨家：380億政府金援撐起馬斯克事業王國

華郵獨家：380億政府金援撐起馬斯克事業王國
全球金援烏克蘭2800億美元 美國VS歐盟 誰是最大金主？

全球金援烏克蘭2800億美元 美國VS歐盟 誰是最大金主？
「一字不漏」 復旦大學研究員抄台碩士論文 遭退站懲處

「一字不漏」 復旦大學研究員抄台碩士論文 遭退站懲處
DeepSeek開源周 EP通信庫來了 有望再降計算消耗

DeepSeek開源周 EP通信庫來了 有望再降計算消耗

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？