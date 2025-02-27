武漢金援中小企業 打造AI硬核創新、產業集聚重鎮

根據武漢 市政府新聞辦召開的記者會消息，該市將重點圍繞人工智慧 應用賦能，打造全中國有重要影響力的人工智慧硬核創新重鎮、產業集聚重鎮、應用先導重鎮。

中新社報導，數據顯示，2024年，武漢市人工智慧產業規模達到700億元人民幣（約96億美元），湧現出黑芝麻、芯擎科技、蘭丁智能等1000餘家人工智慧企業。在智能網聯汽車、智能機器人、工業質檢等領域，武漢還培育了一批具有自主知識產權、國內領先的核心技術和特色產品。

據武漢市中小企業發展促進中心主任蘇新威介紹，近日該市發布「武漢市促進人工智能 產業發展若干政策措施」（以下簡稱「措施」），從支持關鍵技術突破、強化普惠算力供給、增強模型創新能力等十個方面著手，全力競逐人工智慧領域。其中，針對關鍵核心技術突破，最高給予2000萬元支持，每年遴選一批人工智慧示範應用場景，給予最高100萬元資金支持。

蘇新威說，今年該市將開展「人工智慧+」行動，在工業、教育、生物醫藥、北斗等領域推動20個以上行業大模型賦能應用，推動「漢產」機器人量產，同時力爭新車L2以上級別智能駕駛系統裝配率達50%以上。

據悉，目前武漢市已建成「八個智算中心+兩個超算中心」的多層次算力供給體系。「我們每年設立不低於1000萬元的算力服務補貼券，讓AI人人可用、人人好用。」蘇新威稱，「措施」的發布，全方位降低企業，特別是中小企業使用人工智慧門檻和成本，讓政策轉化為企業紅利。