首回應媽寶男 孫楊談禁賽生活：我媽只是為我好

對「媽寶男」稱呼，孫楊說，媽媽只是為他好。(取材自微博)

近日，游泳奧運冠軍孫楊 接受媒體專訪，對外界叫他「媽寶男」做出了回應，「我媽只是為我好」。他還與妻子張豆豆互動，非常有愛。孫楊並首度披露禁賽期間生活訓練狀態：母親從足浴店幫忙找按摩師。

騰訊足球特約撰稿人念洲26日刊登文章指出，對「媽寶男」稱呼，孫楊回應道：「但是我覺得不會啊。因為你要想一個問題，我們這樣的方式培養出來的運動員，最早開始是沒有人來管我們這些東西的。當你從一個運動員，一個封閉的一個環境出來以後，我沒有能力去應對這些東西啊。」

「我也不知道這個社會，或者說當我踏進這個工作、這個世界的時候，它是怎麼樣的狀態，那你需要有個人掌舵。船需要有GPS，沒有GPS，他也會迷失在大海上面，那孩子也一樣啊，他需要有個引路人的一個方向。」孫楊說，「但有一點核心是，不管你們再怎麼去說，都說我母親不好，或者誰誰誰不好。但有個核心點，我的家人、我的母親，她一定不會希望我不好。對，就是這樣，我覺得這一點就夠。」

孫楊談到與妻子張豆豆的愛情故事，表示這是兩人在一起的第三年。那麼什麼時候決定結婚的呢？張豆豆笑道：「順其自然，他年紀也有點大，我的年紀也不小了。」

孫楊笑道：「簡單來說就是我年紀大了所以結婚。」張豆豆連忙否認：「不是不是不是。」孫楊咬著牙，搞笑做出揮拳動作：一記右勾拳，一記左勾拳。

另據紅星新聞報導，2月26日，在紀錄片「尋找特別的你」中，孫楊談到了被禁賽期間的生活。他表示，直到2024年5月28日解禁後，他才能恢復正常生活。過去四年裡，即使生病了，他也要自己買感冒藥，唯一能向他們請求的就是一些藥膏，但最終得到的回答是按照規則不能提供任何幫助。

孫楊還提到，他的按摩大夫是由母親找來的，這位大夫是從足浴店請來的，這讓人難以想像。在這四年間，由於長時間沒有比賽，他的身體機能逐漸退化。儘管如此，堅持始終是他心中的信念。「他們說年齡可能會成為一個約束，但對於我來說，一定可以堅持頂下來。」