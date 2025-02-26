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昆明青旅限18-20歲入住 還酸老婦女 平台怒下架、退錢

中國新聞組／北京26日電
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李女士提供的與旅社對話截圖，疑似包含「老婦女」等歧視性字眼。（取材自封面新聞）
李女士提供的與旅社對話截圖，疑似包含「老婦女」等歧視性字眼。（取材自封面新聞）

雲南昆明一家青年旅舍因「僅限18至20歲客人入住」的規定引發網友關注。一名不符合年齡要求的李女士稱，她在某平台預訂後被拒絕接待，並遭商家侮辱性語言攻擊且拒絕退款；她已經向平台和有關部門投訴。

封面新聞報導，商家解釋稱，因年紀大的客人「事多」難接待，故「需要卡一卡年齡」。涉事平台表示，經調查確認李女士投訴屬實，已全額退款並提供等額現金補償，同時終止與該民宿合作。

昆明12315工作人員對此作出回應，目前並無青旅接待年齡段的硬性規定，商家此舉屬自主權益。同時，已接到李女士的相關投訴，將依法調查處理。

據報導，李女士表示，她透過團購平台預訂位於雲南昆明火車站附近一家名為「風繼續吹了青年旅舍」的房間，準備當晚入住。然而，當李女士按照平台上的地址導航前往時，卻始終無法找到具體位置。

隨後，她聯繫青旅老闆，對方提出添加微信，並詢問她的名字、性別和年齡。李女士感到十分警惕，因為她此前入住青旅時從未遇到過這種要求。當李女士詢問為何要問年齡時，老闆直言，「只接待18-20歲的客人」。

不僅如此，對方還使用「老婦女」等歧視性字眼稱呼她，並以平台已確認入住為由拒絕辦理退款。

李女士說，目前她已向平台和市場監管部門舉報，希望商家能針對此前的冒犯行為向她賠禮道歉。

「青年旅社，顧名思義就是為青年服務的旅社，一般青旅的年齡限制在15至50歲左右，從這個商家的設置來看，20歲以上不予接待，那20歲以上就不屬於青年了嗎？」

陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善認為，青旅的這一舉動，涉嫌利用經營優勢地位，不公平對待消費者，甚至有種年齡歧視，涉嫌違法。

旅店門店照片。 （取材自封面新聞）
旅店門店照片。 （取材自封面新聞）
團購平台上該旅社標明限制顧客年齡在「18至20」歲。（取材自封面新聞）
團購平台上該旅社標明限制顧客年齡在「18至20」歲。（取材自封面新聞）

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