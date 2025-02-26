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四川綿茂公路「禁餵令」 攔不住打卡的遊客與討食猴群

中國新聞組╱綜合報導
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綿茂公路上猴群攔路索食，警方試圖驅離（影片截圖）
綿茂公路上猴群攔路索食，警方試圖驅離（影片截圖）

四川綿茂公路在2022年底通車後，成為民眾出遊熱門路線之一，許多遊客投餵野生猴群，還有人在網路上曬出「投餵攻略」，導致猴子主動跑到攔路要吃的，甚至直接巴在遊客車上「打劫」，對當地生態及道路秩序帶來負面影響；四川綿竹三部門日前聯合發布禁止投餵野生動物倡議書，希望能遏止遊客不當行為，還給野生動物自然的棲息環境。

封面新聞報導，綿茂公路風景優美，不少遊客選擇從該道路前往阿壩旅遊，日常車流量較大。綿茂公路還處於大熊貓國家公園綿竹段境內，是很多野生動物聚居地，藏酋猴和獼猴就是其中較為活躍的群體。

綿茂公路開通後不久，就有網友通過社交平台發布視頻，稱「在綿茂公路偶遇野生猴子」，還有網友曬出在綿茂公路投餵猴子的動態，甚至有網友還曬出「投餵」攻略，將綿茂公路稱為「旅途旅遊必打卡點：野生猴子樂園」。

因長期與人類接觸，這裡的野生猴群見有車經過或停下時，會跳到車上索取或搶奪食物，不少網友被「打劫」；此外，猴群頻繁下山「攔路」索食，遊客停車餵食，導致該路段的交通時常擁擠。

綿竹市自然資源與規畫局、綿竹市清平鎮人民政府以及大熊貓國家公園綿竹管理總站，日前共同發布了「關於禁止投餵野生動物的倡議書」，當中詳細介紹到，投餵人類食物可能會破壞野生動物的自然尋食本能，影響其生存能力和野外獨立生活的能力。長期依賴人類食物可能導致野生動物族群擴張，進而加劇食物短缺和生存空間競爭，同時也可能加速病害的傳播。人類食物中的高糖、高鹽、高脂肪等成分對野生動物健康構成嚴重威脅，造成其肥胖，影響其心血管健康，嚴重時甚至造成骨骼變形、除毛、器官衰竭甚至死亡。呼籲廣大遊客自覺遵守規定，禁止給野生動物投食。

「大熊貓國家公園有自己的生態平衡，人為不規則的干預，非常不利於猴群發展。」大熊貓國家公園綿竹管理總站副站長林麗紅說。

針對倡議，不少網友表示，執法單位應對違停抓拍、隨意投餵等行為作出處罰，才能夠更好地維護綿茂公路的生態平衡。

綿茂公路。（取材自紅星新聞）
綿茂公路。（取材自紅星新聞）
猴群到車上索要食物。（取材自封面新聞）
猴群到車上索要食物。（取材自封面新聞）
在路邊等待投餵的藏酋猴。（取材自封面新聞）
在路邊等待投餵的藏酋猴。（取材自封面新聞）
猴群到車邊索要食物。（取材自封面新聞）
猴群到車邊索要食物。（取材自封面新聞）

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