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堵空橋填資料…吉祥航空發過期堅果 被控賠償千元換保密

中國新聞組╱綜合報導
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乘客指控吉祥航空發放過期堅果包。（取材自瀟湘晨報）
乘客指控吉祥航空發放過期堅果包。（取材自瀟湘晨報）

吉祥航空出包了，近日有網友爆料，由烏魯木齊飛往上海虹橋的航班提供過期的堅果包，乘客發現後雖承諾給予每人1000元（人民幣，約138美元）的補償，卻要求簽署保密協議，還把乘客堵在空橋，要求填完資料、掃完支付寶後才放人。吉祥航空事後澄清保密協議並未強迫簽署，但乘客質疑這筆補償根本就是「封口費」。

時間財經報導，吉祥航空一趟由烏魯木齊飛往上海虹橋的HO1256航班，向乘客發放的堅果零食已過期10天，引起輿論熱議。對此，吉祥航空回應，確實存在「外站配送的部分過期堅果零食誤發給旅客」的情況，公司稱，在發現問題後，乘務組立即透過衛星電話向公司報告，並在航班抵達後啟動緊急處理機制，向所有旅客致歉，機上旅客無論是否食用過該堅果，均可獲得每人1000元的服務補償金。

多名乘客在社群媒體上爆料，航司在發放補償金時，要求乘客簽署一份保密承諾書，其中包含不得向任何第三方披露事件細節及補償金額等內容。有乘客提供的「保密承諾書」顯示，文件明確規定，乘客不得以任何方式（包括口頭、書面、網路平台等）向第三方透露相關資訊。

據極目新聞報導，一些乘客質疑該協議的合理性，認為這更像是一種「封口費」，讓航空公司避免事件進一步曝光。

部分乘客表示，在航班落地後，機組人員在廊橋口發放補償金，並要求乘客填寫身分證號、簽字，並在支付寶掃碼後才能領取。其中，有乘客稱自己趕時間，不想簽字也不打算領取補償，才最終被允許離開。

針對「航司是否強制簽保密承諾書」的質疑，吉祥航空方面回應稱，並不存在強制行為，即便乘客不簽協議，也可以領取補償金。同時，該公司承認，該文件的內容可能讓部分旅客產生不適，後續也會對流程進行調整。

資深航空律師張起淮表示，該協議可能缺乏法律效力，乘客作為消費者，有權知曉並公開自身消費過程中遇到的問題，航空公司若試圖限制信息傳播，可能涉嫌侵犯消費者的知情權。

支付寶 封口費 社群媒體

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