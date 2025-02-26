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中國國家大劇院歌劇「茶花女」回歸 巨鏡映照戲夢人生

中國新聞組／北京26日電
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264平方米的巨大鏡面斜扣於舞台上方，映照「鏡花水月」。(圖／本報北京傳真)
264平方米的巨大鏡面斜扣於舞台上方，映照「鏡花水月」。(圖／本報北京傳真)

近日，中國國家大劇院製作的歌劇「茶花女」再度回歸北京，著名指揮家余隆執棒國家大劇院管弦樂團，攜手維涅拉·吉瑪蒂耶娃、石倚潔、廖昌永與周曉琳、扣京、張揚兩組主演陣容，開啟這一版「茶花女」首演15年來的第9輪演出。

除了高超的音樂水準，「鏡花水月」般的舞台意境，也是國家大劇院版「茶花女」的一大看點：獨特的巨大鏡面斜扣於舞臺上方，每當地板上的巨幅「畫布」更換，鏡中倒映的景象也隨之變化，聲色犬馬的宴會被淒涼凌亂的臥室取代，喧嚷的人群最後徒餘孤影幾行，繁華易碎，倏忽而逝，頗得小仲馬原著精髓。眼下，舞台監督陳歡和同事們又一次搭建起這方「幻夢」天地，寬22米、高12米的鏡子將再次映照主角薇奧萊塔的戲夢人生。

15年前的2010年，國家大劇院版「茶花女」由指揮大師洛林·馬澤爾揮棒首演，當時，這面264平方米的大鏡子，一度讓年輕的國家大劇院和工作人員相當頭痛。為了保證舞台效果，「鏡子上的鏡面膜不是拼貼的，而且要能透視呈現前後多層空間，國內當時的舞美技術還達不到要求，所以整塊的鏡面膜是從義大利買來的。」讓大家手忙腳亂的還有腳踩的地布。

「茶花女」的場景切換很有四兩撥千斤之感，不必依靠太過複雜的實景，地布上的「油畫」抽拉變換，再依靠鏡面的反射，便承載起音樂與故事在巴黎名利場、鄉間別墅等多個空間。「這些梯形地布長邊達26米，短邊有22米，高12米。」

15年來，中國飛速發展的舞美技術，早已突破了鏡面膜等技術難關，繁榮蓬勃的市場，也為行業積累下大量製作經驗。現在，國家大劇院製作劇碼已超百部，陳歡可以從容地說：「對我們而言，茶花女已經是體量很小、很簡單的一部作品了。」

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