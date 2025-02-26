擴大內需 中國國際進口博覽會推介會吉隆坡舉行

第8屆中國國際進口博覽會（下稱進博會）推介會24日在馬來西亞吉隆坡舉行。中國國際進口博覽局副局長、國家會展中心（上海）有限責任公司董事長吳政平在推介會上介紹，第8屆進博會企業商業展簽約面積已超過22萬平方米，完成規畫面積六成以上。

中新社報導，吳政平表示，中國經濟長期向好，中國政府堅定推進高水平對外開放，全方位擴大國內需求，把中國超大規模市場打造成為世界共享的大市場。籌辦工作穩步推進體現了各方對中國經濟發展及進博會的信心和熱情。

吳政平介紹，進博會連續七年成功舉辦，已經成為各國企業進入中國市場的重要平台。七年來累計參展國家、地區和國際組織超過180個，境外展商參展2.3萬家次，展示代表性新產品、新技術、新服務近3000項，意向成交額超過5000億美元(約3兆6288億人民幣)。

吳政平表示，歡迎把更多馬來西亞優質特色產品推向中國。中國國際進口博覽局將繼續與馬來西亞對外貿易發展局、馬來西亞中華總商會等機構加強合作，幫更多當地企業參展，持續增強參展企業獲得感。

出席當日推介會的馬來西亞中華總商會總會長吳逸平說，馬來西亞工商界參與進博會的積極性增強，相信通過參與進博會可促進中國和馬來西亞乃至東盟地區的經貿交流，創造更多商機。