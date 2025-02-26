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DeepSeek開源周 EP通信庫來了 有望再降計算消耗

記者林茂仁／綜合報導
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DeepSeek陸續開源五個代碼庫。(路透)
DeepSeek陸續開源五個代碼庫。(路透)

DeepSeek為了能高效利用GPU進行了諸多創新，DeepSeek在25日也就是「開源周」的第二天開源了DeepEP通信庫。DeepSeek表示，這是第一個用於MoE（專家）模型訓練和推理的開源EP通信庫，有望再度降低計算消耗。

一財網報導，DeepSeek表示，DeepEP的特點是高效、優化的全員溝通；節點內和節點間均支援NVLink和RDMA（遠端直接記憶體存取，一種通信技術）；用於訓練和推理預填充的高輸送量內核；用於推理解碼的低延遲內核；原生FP8調度支持；靈活的GPU（圖形處理器）資源控制，實現計算與通信重疊。

EP即expert parallelism（專家並行），是一種在大規模分散式AI模型訓練中使用的技術，能用於提升模型並行處理能力和訓練效率。DeepSeek在代碼託管網站GitHub上解釋，對於延遲敏感的推理解碼任務，DeepEP包含有一組使用純RDMA的低延遲內核，可以用於將延遲最小化，DeepEP還引入一種通信與計算重疊的方法，這種方法可以不占用SM（流處理器）資源。簡而言之，DeepEP也是用於提升GPU利用效率的關鍵技術之一。

性能可比肩OpenAI o1的DeepSeek-R1是基於DeepSeek-V3訓練出來的模型，DeepSeek-V3此前就以不大規模使用最先進的英偉達GPU、低訓練預算著稱。為了在已有的GPU上訓練大模型，DeepSeek進行了諸多創新，以高效利用GPU算力。

線上詢問開源DeepEP通信庫的影響詢問DeepSeek，它的回答是，DeepEP能顯著提升MoE模型的訓練和推理效率，顯著降低計算資源消耗，開源DeepEP有助於降低AI技術的開發成本，且有助於減少重發開發。

DeepSeek此前宣佈，本周會陸續開源五個代碼庫。加上2月24日開源的代碼庫FlashMLA，DeepSeek已開源了2個代碼庫，接下來還有三個代碼庫待開源。DeepSeek此前在公告中表示，DeepSeek是探索AGI（通用人工智慧）的小公司，作為開源社區的一部分，每分享一行代碼，都會成為加速AI行業發展的集體動力。

DeepSeek AI 預算

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