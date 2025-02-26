穩穩迴旋踢 宇樹功夫機械人再升級 「任意動作任意學」

宇樹機械人展示武打動作。（取材自微信）

今年央視春晚，杭州宇樹科技的人形機械人登台跳秧歌，讓觀眾大為讚歎。宇樹科技25日發表新款功夫機械人「功夫BOT」——Unitree G1展示功夫的影片，再度引起關注。該公司表示，機械人的「算法」繼續升級，「任意動作任意學」。另外，小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬日前表示，有信心成為中國最早量產L3機器人的公司之一。

三言科技報導，從視頻來看，功夫BOT可以打拳、迴旋踢，迴旋踢完之後，腿可以穩穩落地而不倒，儼然一個武功高深的老師傅。宇樹科技在帖文稱：「算法繼續升級，任意動作任意學，大家還想看他跳什麼，請發到評論區。」

有趣的是，宇樹科技前不久發布一條宇樹人形機器人 跳舞視頻後，由於舞蹈動作太過「絲滑」，遭到很多人質疑是「AI 合成」拍攝。宇樹創始人王興興 18日在小紅書上再次發布了一條宇樹G1機器人跳舞實拍，「自證清白」。很多網友認為，這有力的「打了質疑者的臉」。

快科技報導，據了解，Unitree G1定位「人形智能體AI化身」，身高約127公分，體重約35公斤，擁有超越常人的靈活性，可以模擬人手實現對物體的精準操作售價9.9萬元人民幣(約1.3萬美元)。

其搭載宇樹自研微型伺服馬達與碳纖維—鋁合金複合關節，單關節扭力高達120N·m，既能完成「舞棍」「動態站起」等高難度動作，又能精準抓握雞蛋或搬運重物。

宇樹人形機器人產品在蛇年春晚火爆出圈，作為研發機器人的企業負責人，王興興2月17日參加了民營經濟座談會。會議訪問時，王興興表示，在今年年底前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。如果順利的話，到明年或者後年一些基礎的，可以推起來了，但家用可能會稍微慢一點。

宇樹機械人展示武打動作。（取材自微信）

IT之家報導，小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬近日被問及小鵬人形機器人的進展時表示，今天產業裡包括小鵬，基本上所有機器人都處於L2階段，但目標是向L3邁進。他表示，有信心會成為中國最早量產L3機器人的公司之一。

如同自動駕駛依照其自動化程度共分為六個級別，何小鵬將通用機器人定為五個層級。其中，L2是機器人能執行基本程式、自主保持穩定，但仍需要持續的人工監督，像是工業機械臂或掃地機器人等；L3機器人則是在大量場景中能夠經訓練後獨立運行，但在部分情況下仍需要尋求人工監督。

小鵬目前已經推出兩代人形機器人，去年底推出的小鵬AI機器人「Iron」採用仿人結構設計，身高178cm，體重70kg，擁有62個主動自由度。小鵬Iron已進入小鵬汽車的工廠工作，小鵬P7+汽車的部分組件就是由 Iron 組裝的。