學生提問 湖南師大教授為何公開聊天紀錄 還罵「賴媽慣了」？

湖南師範大學文學院教授彭澤潤指責學生引發爭議。（取材自潮新聞）

有網友發文稱，湖南師範大學文學院教授彭澤潤日前在學生私下詢問其作業問題時，將與學生的聊天紀錄截圖發到近500人的課程群內，指責其「你在家裡是依賴媽媽依賴慣了吧？」在社交網路上引發爭議。

潮新聞報導，微信 聊天截圖顯示，2月20日晚，一名學生詢問彭澤潤：「老師您好，請問可以發一下這個圖片上說的規範模板嗎？新進群看不見。」彭澤潤回覆稱：「你不問同學，怎麼問我呢？」晚上8點50分，彭澤潤直接轉發和該學生的上述聊天紀錄到課程群內。晚上8點57分，彭澤潤在群內說：「X同學，你太聰明了。有問題是指學習中的問題，別人解答不了的，要老師解答的這些事務性的事情，你不問同學，你在家裡是依賴媽媽依賴慣了吧？」

評論區有網友稱，提問的同學是剛從外院轉專業到文學院的，剛進群看不到之前的聊天紀錄，所以想私聊詢問教授規範模板。此外，還有網友爆料稱，彭澤潤曾在微信給學生發語音稱「把你的生活照發一張給我備註，方便我認識你」，「這就好啊，發張正面照片呢。這臉都被貓遮住了，躲起來幹什麼？」

據湖南師範大學文學院官方網站資料，彭澤潤是文學院語用所所長，語言學、書法 學學科帶頭人。漢語專業博導，書法、語言、漢語、漢教專業碩導，並擔任中國語文現代化學會副會長，語言理論分會理事長。

一位在該課程群內的學生表示，「湖師大內部據說有在開會處理，想等等看。」