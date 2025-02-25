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將滿18歲的全紅嬋要上大學了 將保送暨南大學

中國新聞組／北京25日電
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廣東廣州市的暨南大學本科生招生辦公室發布通知，全紅嬋進入擬錄取名單。（中通社）
廣東廣州市的暨南大學本科生招生辦公室發布通知，全紅嬋進入擬錄取名單。（中通社）

廣東暨南大學本科生招生辦公室日前在官網公示，2025年優秀運動員保送擬錄取名單。其中，兩屆奧運跳水冠軍全紅嬋在列，她擬就讀運動訓練專業，運動等級為國際級運動健將。

新黃河報導，將滿18歲的全紅嬋擬被保送暨南大學的消息一出，不少網友調侃道：「原來嬋寶已經到了要上大學的年紀了。」

此前有消息傳出，不少名校都曾向全紅嬋伸出橄欖枝。去年10月，全紅嬋等運動員到澳門城市大學與澳門師生交流，她在此期間收到入學邀請。澳門城市大學校長表示願意給全紅嬋提供全額獎學金，邀請她去深造。

據了解，暨大的運動訓練專業相比於清華、北大等傳統名校，更聚焦競技體育人才培養，課程設置與運動員的訓練節奏高度適配。例如學校會提供彈性學制、學分置換（比賽成績可折算學分）等政策，能有效解決運動員因賽事頻繁導致的學業中斷問題。全紅嬋作為現役國家隊主力，正需要這樣「邊賽邊學」的靈活性。此外，全紅嬋的師兄謝思埸、陳艾森都是暨大校友，暨南大學還有多位奧運健兒校友，包括蘇炳添、吳瑞庭、嚴海濱等。

另外，暨南大學2023級學生、全紅嬋的未來師姐李倚嫻表示：「我很期待能在暨大校園看到嬋寶。」她認為，全紅嬋之所以選擇暨南大學，是因為這裡有自己的優勢：「暨大體育學院的運動訓練專業，和她的職業路徑完美契合。而且暨大對運動員學生有彈性學制，這種培養模式也可以幫助到嬋寶的學業發展，希望她能在大學度過美好的大學生活，也期待她有更好的成績。」

全紅嬋 澳門 奧運

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