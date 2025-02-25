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BBC轉性？竟稱「中國空氣勝西方」 網諷：deepseek寫稿

中國新聞組／綜合報導
中國致力發展綠色能源，空氣品質優良天數日漸增加。圖為武漢遭遇霧霾情況。（中新社資料照片）
中國致力發展綠色能源，空氣品質優良天數日漸增加。圖為武漢遭遇霧霾情況。（中新社資料照片）

英國廣播公司(BBC)真的轉性了？日前BBC多篇報導開始宣揚中國高新製造業，讓網友懷疑被「盜帳號」。近日BBC一則報導又在中國社交平台廣泛流傳，報導引述一名英國商人稱「中國一些城市空氣質量比西方城市好」，中國外交部發言人毛寧也在X平台轉發此片段，稱「中國正讓藍天再現」，但事實上可能不是如此。

自由亞洲電台報導，BBC近日在X平台上分享一段周日訪談節目內容，其中一家英國新能源公司執行長傑克遜(Greg Jackson)以中國為例，試圖講述可再生能源的發展和經濟成長可以並行不悖。

傑克遜認為，首先，中國去年的可再生能源建設達到全球可再生能源建設的59%；其次，中國去年新車銷售量有一半是新能源車。最後他稱，中國一些過去以空氣汙染聞名的城市，如北京、上海、深圳，現在的空氣質量都比一些西方城市要好。

傑克遜的談話，特別是「空氣質量比一些西方城市好」的說法，引起爭議。也有中文用戶加註中文翻譯，甚或只擷取有關「中國空氣質量比一些西方城市好」的說法轉發到微博

自由亞洲電台指出，實際上，空氣質量的標準，也就是「空氣質量指數」(Air Quality Index, AQI)的計算方法，中國與美國等國家計算方式差不多，都是基於監測六種汙染物質的濃度，計算各自的汙染指數後取最大值做為AQI的最終數值。而中國和美國在汙染物濃度限值和分級標準上並不一樣，也就是說，像是中國某城市PM2.5濃度24小時均值為35.5µg/m³時，換算出來的空氣質量指數雖仍可能是「優」或「良」，但在美國已屬於「輕度汙染」。

在計算方法相同的前提下，世界衛生組織(WHO)最新數據顯示，美國年均PM2.5濃度是9µg/m³，英國則是20µg/m³，中國則為35µg/m³，因此，該數據並不支持「中國空氣品質比一些西方城市要好」。

因此，雖然傑克遜的說法「中國一些過去以空氣汙染聞名的城市，現在比一些西方城市都要好」，的確有可能出現，且中國2024年空氣品質優良的天數確實增加，這卻忽略了各國在計算PM2.5的標準和定義的差異，並不能全面反映各國空氣品質的真實情況。

不過中國網友還是認為BBC狂吹中國空氣「更香甜」，許多人認為BBC在失去美國國際開發署資助後就開始「說實話」、「一斷糧就反咬主子了」，還有人嘲諷「他們最近怎麼奇奇怪怪的，開始用deepseek寫稿了？」

BBC訪談節目中對於中國空氣品質比西方城市好的論點，引發熱議。（取材自微博）
BBC訪談節目中對於中國空氣品質比西方城市好的論點，引發熱議。（取材自微博）

空氣汙染 微博 WHO

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