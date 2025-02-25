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買全球聯保白花錢？電腦故障得送美國修 聯想挨批詐欺

中國新聞組／綜合報導
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圖為廈門一家聯想品牌店。（中新社資料照片）
圖為廈門一家聯想品牌店。（中新社資料照片）

近日河南鄭州一名王先生反映，自己在聯想美國官網花費2.8萬元(人民幣，下同，約3863美元)買了一台美版筆記型電腦，因為價格較高，他還多花了2200元購買全球延保服務，到期時間為2027年11月。後來王先生發現筆電風扇壞了，中國聯想門市員工卻說沒有零件修不了，要他去美國修，讓他氣得大罵「買全球聯保有什麼意義？」網友更批評聯想「詐欺」。

綜合新聞晨報、時代周報報導，王先生稱，聯想在檢查他的筆電後表示風扇出現故障，需要更換主板，但目前國內缺少維修所需的相關備件，需要上報溝通。聯想售後中國服務區總部客服稱「這是全球有限聯保」，如果有物料可以協調溝通，如果沒有一般還是要回購買地維修，也就是說，王先生的筆電必須送回美國維修。

王先生詢問能不能從美國調貨，但客服稱沒辦法，王先生怒斥，「那我買的這個IWS全球聯保服務還有什麼意義呢？一個風扇(的問題)都解決不了，這還是聯想嗎？」

事件曝光後引發網友熱議，覺得這樣的延保服務實在太鬧心，有人更直言「做不到全球都有配件，賣什麼全球聯保的服務？欺詐。」「全球聯保≠全球能保，買延保的錢算是啥？」

據了解，王先生購買的聯保服務在條款中寫明，某些服務和零件可能不是所有國家都有，遇到缺件時會找近似產品或部件來維修。且聯想的全球聯保服務是指，聯想可以向在非原購買國安置產品的用戶提供保修服務，並未承諾在消費者所在地進行維修。

北京卓浩律師事務所王明明律師表示，聯想在銷售全球聯保服務時已通過條款明確了服務範圍和限制，消費者在購買時應已了解相關條件。因此，聯想的行為不構成違約或欺詐。

王先生控訴自己買的聯想電腦得送回美國維修，全球聯保根本沒保障。（視頻截圖）
王先生控訴自己買的聯想電腦得送回美國維修，全球聯保根本沒保障。（視頻截圖）

河南 鄭州 詐欺

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