民眾在廣東辦失業證變「創業證」 網諷：掩蓋施政不力？

網友要辦理失業證，得到的卻是就業創業證。（取材自X平台）

中國失業率居高不下，如何降低失業率成為一大「學問」。在廣東，有網友表示去街道辦打印失業證，工作人員說「現在不叫失業證了，改叫就業 創業證」。分析認為，中國當局已無法控制疫後失業情況，改以政治方式處理，減輕人民對施政不力的質疑。

自由亞洲電台報導，有網友在社交平台X「李老師不是你老師」帳號發文稱，「上周到街道辦事處打印失業證，工作人員說『現在不叫失業證了，改名叫就業創業證啦』。我愣了一下，隨即反應過來，原來政策也在與時俱進，政府鼓勵失業人員去創業。」

此事引發網友熱議，紛紛質疑「難道改了名字就不算失業了？」，還有人說：「失業也是一種職業」、「很好，現在沒有失業人員了」。

有關措施被指已實施多年，根據上海市人力資源和社會保障局網頁的資料，過去比較早期的叫法是「勞動手冊」，後一度叫作「就業失業登記證」，而如今已改名為「就業創業證」。

在百度 有多條影片介紹如何申請「就業創業證」，其中「法理縱橫」網站指出，申請後可領取一次性創業社保、政府職業培訓等補貼，降低創業風險，還能享有失業保險 待遇。

但就業創業證辦理流程繁瑣，要準備一堆材料，還要跑多個部門審核。且這張證只能在特定行業裡找工作，職業發展可能就受限了。另外，辦理過程中要提供個人信息，也有個資洩露風險。

據報導，台灣勵志協會執行長賴榮偉認為，失業證更名，顯示當局已無法控制疫後失業情況，改以政治方式處理，減輕人民對施政不力的質疑。賴榮偉並指，失業證更名將掩蓋中國失業數據，讓人不知道當地的經濟情況，導致企業無法了解市場真正情況做錯誤決策，可能使經濟惡化加速。