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打自己人？DeepSeek大熱遭搶註商標 中國當局發聲了

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打自己人？DeepSeek大熱遭搶註商標 中國當局發聲了

記者陳宥菘／即時報導
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中國國家知識產權局通報，近期有63件個別企業或個人搶著註冊「DEEPSEEK」商標的申請案，具有明顯謀取不當利益的意圖，皆予以駁回。（路透）
中國國家知識產權局通報，近期有63件個別企業或個人搶著註冊「DEEPSEEK」商標的申請案，具有明顯謀取不當利益的意圖，皆予以駁回。（路透）

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的大模型橫空出世後，熱度席捲全球，竟有同樣來自中國不肖商人看見其商機動起歪腦筋。中國國家知識產權局近日通報，近期有63件個別企業或個人搶著註冊「DEEPSEEK」商標的申請案，具有明顯謀取不當利益的意圖，皆予以駁回。

中國國家知識產權局24日在微信公眾號發布「關於依法駁回搶註『DEEPSEEK』等相關商標註冊申請的通告」表示，近期，杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司研發的DeepSeek人工智慧大模型在全球引發了廣泛關注。通報指出，個別企業和自然人以社會公眾普遍知悉的人工智能大模型名稱「DEEPSEEK」或其圖形等向國家知識產權局商標局提交了商標註冊申請，個別代理機構涉嫌提供不法服務，具有明顯「蹭熱點」、謀取不當利益的意圖。

通報稱，該局堅決打擊惡意申請行為，依法對搶註「DEEPSEEK」等63件商標註冊申請予以駁回。

從駁回名單來看，被駁回名稱多為「DEEPSEEK」、「DEEP SEEK」以及圖形，申請最多的是深圳市復倍健合成生物科技有限公司，共申請了54個相關商標，占據了駁回名單中的大多數，其次是蘇州匹凡智慧科技有限公司等，代理機構則包括天津市夢知網科技有限公司、泉州市權森知識產權代理有限公司等。

中國國家知識產權局稱，將一如既往保持打擊商標惡意註冊行為的高壓態勢，對違反誠實信用原則、惡意申請商標註冊、意圖牟取不當利益的行為依法依規嚴肅處理，堅決維護商標註冊秩序，持續營造良好營商環境，為實現科技自立自強、推動高質量發展提供有力支撐。

人工智慧 DeepSeek 微信

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