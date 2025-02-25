我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

女初中學歷入職湖北師範大學 原來因為有高層次人才丈夫

中國新聞組／北京25日電
湖北師範大學將一名初中學歷的女子列入擬聘人員引發關注。（取材自微博）
湖北師範大學將一名初中學歷的女子列入擬聘人員引發關注。（取材自微博）

近日，湖北師範大學一則擬聘人員公示引發關注，一名初中學歷的女子因博士研究生配偶被聘用，列入該份擬聘公示名單中。網友集體破防，質疑「她去能幹什麼？」有人認為初中學歷入職高校不合常理，校方則回應，該名女子老公是學校引進的博士，是以勞務派遣的方式入職，「沒有任何問題」。

大河報報導，因公告信息公示期已滿，目前湖北師範大學官網已搜索不到該份名單。

湖北師範大學相關工作人員表示，引進的博士研究生都屬於高層次人才，根據該校相關政策，其配偶安置根據學校配偶安置政策執行，「她是勞務派遣的，屬於第三方公司，並不是學校要給她編制。她是在第三方派勞派遣公司簽訂的合同，然後再到我們學校來工作，它的性質不同。」

「我們勞務派遣分三檔，ABC檔。其中C檔是最高的，A檔是最低的。A檔通常是宿管一類的工作。」該份公示顯示，上述初中學歷女子備註信息為A崗。

據湖北師範大學於2024年3月印發的「湖北師範大學高層次人才引進政策（試行）」顯示，該校針對傑出人才、領軍人才、專任教師（博士研究生學歷）的引進待遇中，均有配偶安置政策。

網友熱議：「高校引進人才，解決家屬工作，幾十年都是這樣操作，家屬一般去沒啥要求的合同崗位」、「博士怎麼找個初中畢業的老婆，這代溝也太大了吧」、「那麼問題來了，這個博士丈夫養的狗，也可以到學校警務處當警犬嗎？」

有1.6萬粉絲的「映射生活的身影」稱，大家都知道博士幾乎代表著最高學歷，所以很多地方對待博士都是非常的優待，甚至為了聘請他們會開出一系列的優厚條件。比如幫配偶分配工作，這就是很常見的福利待遇之一。因為只要解決了配偶的工作，那人家也更願意來你這上班。

湖北師範大學聘用一名初中學歷人員，引發爭議。（取材自澎湃新聞）
湖北師範大學聘用一名初中學歷人員，引發爭議。（取材自澎湃新聞）

福利

上一則

兩會倒數／機器人記者「夸父」舉麥克風 政協委員「蹭」訪問

下一則

將滿18歲的全紅嬋要上大學了 將保送暨南大學

延伸閱讀

調查：全港3.15%潛在輟學生約占2萬人 6成不到15歲

調查：全港3.15%潛在輟學生約占2萬人 6成不到15歲
台灣教師應聘廣東高校 到職前夕遭拋棄疑被扣獨帽

台灣教師應聘廣東高校 到職前夕遭拋棄疑被扣獨帽
移民專頁／有舊版出生公證 可委託親友代辦新版

移民專頁／有舊版出生公證 可委託親友代辦新版
湖北「白龍馬」入江救人後 發燒40℃還拉肚子 網友心疼

湖北「白龍馬」入江救人後 發燒40℃還拉肚子 網友心疼

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

2025-02-18 11:06
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標