女初中學歷入職湖北師範大學 原來因為有高層次人才丈夫
近日，湖北師範大學一則擬聘人員公示引發關注，一名初中學歷的女子因博士研究生配偶被聘用，列入該份擬聘公示名單中。網友集體破防，質疑「她去能幹什麼？」有人認為初中學歷入職高校不合常理，校方則回應，該名女子老公是學校引進的博士，是以勞務派遣的方式入職，「沒有任何問題」。
大河報報導，因公告信息公示期已滿，目前湖北師範大學官網已搜索不到該份名單。
湖北師範大學相關工作人員表示，引進的博士研究生都屬於高層次人才，根據該校相關政策，其配偶安置根據學校配偶安置政策執行，「她是勞務派遣的，屬於第三方公司，並不是學校要給她編制。她是在第三方派勞派遣公司簽訂的合同，然後再到我們學校來工作，它的性質不同。」
「我們勞務派遣分三檔，ABC檔。其中C檔是最高的，A檔是最低的。A檔通常是宿管一類的工作。」該份公示顯示，上述初中學歷女子備註信息為A崗。
據湖北師範大學於2024年3月印發的「湖北師範大學高層次人才引進政策（試行）」顯示，該校針對傑出人才、領軍人才、專任教師（博士研究生學歷）的引進待遇中，均有配偶安置政策。
網友熱議：「高校引進人才，解決家屬工作，幾十年都是這樣操作，家屬一般去沒啥要求的合同崗位」、「博士怎麼找個初中畢業的老婆，這代溝也太大了吧」、「那麼問題來了，這個博士丈夫養的狗，也可以到學校警務處當警犬嗎？」
有1.6萬粉絲的「映射生活的身影」稱，大家都知道博士幾乎代表著最高學歷，所以很多地方對待博士都是非常的優待，甚至為了聘請他們會開出一系列的優厚條件。比如幫配偶分配工作，這就是很常見的福利待遇之一。因為只要解決了配偶的工作，那人家也更願意來你這上班。
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