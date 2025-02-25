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中國春運民航旅客運輸量、航班數 均創新高

中國新聞組／北京25日電
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為期40天的2025年中國春運22日收官。中國民用航空局23日表示，今年春運期間，民航旅客運輸量和航班數量均創歷史新高。圖為海口美蘭機場等候報到辦票的旅客。（中新社）
為期40天的2025年中國春運22日收官。中國民用航空局23日表示，今年春運期間，民航旅客運輸量和航班數量均創歷史新高。圖為海口美蘭機場等候報到辦票的旅客。（中新社）

為期40天的2025年中國春運22日收官。中國民用航空局23日表示，今年春運期間，民航旅客運輸量和航班數量均創歷史新高。

中新社報導，春運期間，中國全國民航累計運輸旅客9020萬人次，日均225.5萬人次，較2024年春運同期增長7.4%，累計保障航班73.9萬班，日均1.85萬班，比2024年春運增長8.3%。

民航局方面表示，今年春運期間旅客運輸需求較往年明顯增長。北京、上海、廣州、成都四個地區間航線仍是春運運輸主幹道，東北、海南兩個區域及烏魯木齊、昆明等避寒遊、冰雪遊目的地需求旺盛，潮汕、福州、無錫、閬中等具有中國傳統春節特色的文旅城市旅客吞吐量顯著增長。

得益於中國免簽進一步擴大，春運跨境出行需求也有大幅度增長，日均國際客運航班1921班，比2024年春運同期增長27.1%。

航旅縱橫大數據顯示，春運期間，出入境航線實際執行航班量超9.2萬班次，比去年春運增長超24%。入境民航旅客量超461萬人次，比去年春運增長約25%。

民航春運也從過去的「火幾天」升級為「火全月」。民航局提到，除了除夕當天外，春運期間民航單日旅客運輸量均維持在200萬人次以上，日運輸旅客量變化趨勢較往年更加平穩。

在上海部分，上海浦東、虹橋兩大國際機場航班起降9.4萬架次（其中浦東機場6.3萬架次、虹橋機場3.1萬架次），同比2024年春運增長5.5%；保障進出港旅客1497.1萬人次（其中浦東機場952.9萬人次、虹橋機場544.2萬人次），同比2024年春運增長8.8%，航班量、客流量均創歷年春運最高紀錄。

為更好滿足春運出行需求，今年以來上海機場積極推動航司拓展樞紐航線網絡，先後開通了上海往返塞爾維亞貝爾格勒和摩洛哥卡薩布蘭加（馬賽經停）航線，進一步加密了上海至日本大阪、名古屋，澳洲雪梨、墨爾本，馬爾地夫，以及中國國內哈爾濱、瀋陽、大連、桂林、揭陽等目的地的航班頻次。

春運 澳洲 春節

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