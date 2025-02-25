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阿里巴巴將砸3800億衝AI 投資人不捧場 股價一度暴跌

中國新聞組／北京25日電
阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元人民幣，用於建設雲和AI硬體基礎設施。(新華社)
阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元人民幣，用於建設雲和AI硬體基礎設施。(新華社)

中國科技巨頭阿里巴巴24日宣布，將在未來3年內投資3800億元人民幣（約524億美元）用於人工智能AI）和雲計算基礎設施建設。不過，對阿里巴巴巨額投資AI計畫，市場反應不一，阿里股價在24日紐約股市一度暴跌9.9%，25日港股開盤也重挫逾7%。

法廣網引述法新社報導，年初以來，投資者紛紛湧向中國科技股，推動阿里巴巴股價攀升至三年來的最高點。上周，阿里巴巴公布了強勁的季度營收增長，進一步提振了市場對科技行業回暖的信心。然而，該公司24日宣布巨額投資計畫後，市場反應卻冷淡。在香港股市，阿里巴巴股價下跌2.02%，而在紐約證券交易所一度暴跌9.90%。

據報導，分析師帕特里克·奧黑爾（Patrick O'Hare）在報告中指出，「阿里巴巴2025財年的龐大支出計畫引發了市場擔憂，投資者擔心公司淨利潤將因此受到顯著影響」。

阿里巴巴在聲明中表示，計畫在未來3年內投入至少3800億元，以推進雲計算和人工智能基礎設施的發展。公司強調，該戰略旨在「強化對長期技術創新的承諾」，並「凸顯其以人工智能為驅動的增長重點」。不過，阿里巴巴並未詳細說明這3800億元將在雲計算和人工智能領域如何具體分配。

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