我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

北京醫師「服了」 曝DeepSeek僅用18秒就診斷腦瘤

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京某醫院神經外科主任醫師分享了一段使用DeepSeek輔助診斷複雜腦瘤患者的經歷，並對DeepSeek的表現給予了高度評價。（取材自快科技）
北京某醫院神經外科主任醫師分享了一段使用DeepSeek輔助診斷複雜腦瘤患者的經歷，並對DeepSeek的表現給予了高度評價。（取材自快科技）

DeepSeek橫空出世，連臨床醫生都不得不「服了」。首都醫科大學醫院神經外科主任張宏偉近日稱，自己用DeepSeek診斷一名超複雜腦瘤患者病情，DeepSeek僅用18秒就提出診斷方案；目前全中國已有逾20間醫院導入DeepSeek。專家認為，DeepSeek就像AI領域的TikTok，崛起才剛開始，但未來可能會出現一批具備推理能力的新AI模型，DeepSeek在12個月內可能就會被取代。

綜合CNN、港媒報導，DeepSeek問世後，不但在各行各業掀起革命，也殺入醫療領域。醫師張宏偉近日發布視頻，稱自己向DeepSeek詢問一名腦瘤患者的治療方案，經過18秒思考，DeepSeek不僅提供治療方案，也評估了再次手術的風險，同時還給出「症狀管理」等具體細則。張宏偉坦言，不管是醫生能想到的，或是最新文獻、臨床試驗成果，DeepSeek都能完全涵蓋，水平堪比省級三甲醫院專家。

除此之外，一名來自山東的網友表示，自己從小到大腮腺炎反覆發作，吃過無數消炎藥，中西醫都看過，卻一直沒能完全痊癒。她將病徵告訴DeepSeek後，得到了「乾燥綜合症」這個答案，且明確建議她向「風濕免疫科」求診，後來她進行血液檢查，結果竟真如DeepSeek所說。

業界分析，AI在醫療診斷中具備多項優勢，包括診斷快速且精準，而且影像識別度高。四川某三甲醫院影像科主任指出，AI可快速處理成千上萬張片子，識別細微病變的準確率遠超人類肉眼。

在AI醫療浪潮下，中國已有逾20間醫院接入DeepSeek，有醫生坦言，在AI幫助下工作效率比原來提高了近一倍。四川某醫院近日更在DeepSeek幫助下，完成一名高齡患者的癌症根治手術。

DeepSeek掀起全球震撼，前艾倫人工智慧研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）執行長伊茲歐尼（Oren Etzioni）認為，「DeepSeek就像是AI領域的TikTok」。但他也坦言，在未來12個月內，DeepSeek可能就會被新技術取代。

DeepSeek AI TikTok

上一則

將滿18歲的全紅嬋要上大學了 將保送暨南大學

下一則

創下世界第一 深圳機器人「前空翻」一氣呵成、完美

延伸閱讀

川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向

川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向
字節跳動市值漲 超過4000億美元

字節跳動市值漲 超過4000億美元
治療方案被DeepSeek糾正 中國醫學博主：天塌了

治療方案被DeepSeek糾正 中國醫學博主：天塌了
DeepSeek像「AI版TikTok」 分析：可能1年內被取代

DeepSeek像「AI版TikTok」 分析：可能1年內被取代

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

2025-02-18 11:06
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標