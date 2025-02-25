北京醫師「服了」 曝DeepSeek僅用18秒就診斷腦瘤

北京某醫院神經外科主任醫師分享了一段使用DeepSeek輔助診斷複雜腦瘤患者的經歷，並對DeepSeek的表現給予了高度評價。（取材自快科技）

DeepSeek 橫空出世，連臨床醫生都不得不「服了」。首都醫科大學醫院神經外科主任張宏偉近日稱，自己用DeepSeek診斷一名超複雜腦瘤患者病情，DeepSeek僅用18秒就提出診斷方案；目前全中國已有逾20間醫院導入DeepSeek。專家認為，DeepSeek就像AI 領域的TikTok ，崛起才剛開始，但未來可能會出現一批具備推理能力的新AI模型，DeepSeek在12個月內可能就會被取代。

綜合CNN、港媒報導，DeepSeek問世後，不但在各行各業掀起革命，也殺入醫療領域。醫師張宏偉近日發布視頻，稱自己向DeepSeek詢問一名腦瘤患者的治療方案，經過18秒思考，DeepSeek不僅提供治療方案，也評估了再次手術的風險，同時還給出「症狀管理」等具體細則。張宏偉坦言，不管是醫生能想到的，或是最新文獻、臨床試驗成果，DeepSeek都能完全涵蓋，水平堪比省級三甲醫院專家。

除此之外，一名來自山東的網友表示，自己從小到大腮腺炎反覆發作，吃過無數消炎藥，中西醫都看過，卻一直沒能完全痊癒。她將病徵告訴DeepSeek後，得到了「乾燥綜合症」這個答案，且明確建議她向「風濕免疫科」求診，後來她進行血液檢查，結果竟真如DeepSeek所說。

業界分析，AI在醫療診斷中具備多項優勢，包括診斷快速且精準，而且影像識別度高。四川某三甲醫院影像科主任指出，AI可快速處理成千上萬張片子，識別細微病變的準確率遠超人類肉眼。

在AI醫療浪潮下，中國已有逾20間醫院接入DeepSeek，有醫生坦言，在AI幫助下工作效率比原來提高了近一倍。四川某醫院近日更在DeepSeek幫助下，完成一名高齡患者的癌症根治手術。

DeepSeek掀起全球震撼，前艾倫人工智慧研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）執行長伊茲歐尼（Oren Etzioni）認為，「DeepSeek就像是AI領域的TikTok」。但他也坦言，在未來12個月內，DeepSeek可能就會被新技術取代。