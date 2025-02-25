創下世界第一 深圳機器人「前空翻」一氣呵成、完美

旋轉。(視頻截圖)

近期DeepSeek、宇樹科技等杭州「六小龍」在科技界崛起，為科創重鎮深圳帶來壓力。深圳近日宣布加碼拓展AI和機器人的支持措施，包含設立人民幣100億元(約13.7億美元)的產業基金，並提供企業最高1000萬元的大模型訓練補貼等，迎戰杭州科企發展。與此同時，深圳南山機器人完成「世界第一翻」，前空翻動作一氣呵成，角度精準，落地平穩有力，彷彿「鋼鐵人」表演中國功夫。

預備。(視頻截圖)

起跳。(視頻截圖)

落地。(視頻截圖)

香港 文匯報報導，摩根史坦利 最新發布報告顯示，在參與製造人形機器人 的100家上市公司中，中國公司占比56%。近兩年，中國在人形機器人研發製造領域可謂獨占世界鰲頭，已然誕生不少契合生活實際、同時創意十足的應用場景。近期，中國多個全球領先機器人亮相，這些機器人上山下海，空翻、巡邏、攝影等高難動作不在話下。眼下中國的人形機器人研發格局已不是個別科企「一枝獨秀」，而是形成各地齊頭並進，產業鏈協同發展的長線布局。

近日，深圳眾擎的人形機器人成功完成了全球首例人形機器人前空翻特技，展示了機器人在行走方面的優雅與穩定，更凸顯了其在高速動態運動方面的實力。

眾擎機器人聯合創始人兼市場負責人姚淇元介紹，前空翻這一高難度動作對機器人的本體硬件和算法團隊都提出了極高的要求。機器人需要在短時間內完成動態平衡的調整、瞬間加速以及精準落地，這一系列複雜的過程需要機器人具備出色的硬件性能和先進的算法支持。特別是前空翻的重心控制相比後空翻更為複雜，機器人需要在騰空時迅速調整姿態、克服慣性，並通過傳感器實時修正動作軌跡，以確保落地的穩定性。

姚淇元表示，克服這些技術難點，眾擎行走將自適應行走算法與高動態運動控制系統納入統一訓練框架，通過協同優化步態適應性與動態控制精度，讓機器人在落地後可以瞬間切換到行走的模式，確保落地的精準。「機器人通過自己適應步態，可以調整能力。這裏的難點是機器人如果在爆發力不強的情況下，是很難確保這一技術實現的。」

與人類跑步這一普遍技能相比，前空翻無疑是一項更為複雜和高難度的動作。在現實中，即便是跑步技能嫺熟的人，也未必能夠輕鬆完成前空翻這一特技。

「眾擎科技成立於2023年10月，15個月左右的時間，以50個人的團隊規模取得這樣的創新成果，我們也非常驕傲。」姚淇元表示，在四個月前，眾擎科技已經憑藉優雅直膝步態的人形機器人，結束了人形機器人史上彎腿屈膝小碎步的行走方式，引發了業界的廣泛關注。而此次前空翻特技的成功，更是將眾擎機器人的技術實力推向了一個新的高度。