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什麼時代了…鎮江村民攔車索過路費5000元 報警也沒用

中國新聞組／北京24日電
村民攔車索要「過路費」。（取材自華商報大風新聞）
村民攔車索要「過路費」。（取材自華商報大風新聞）

江蘇鎮江徐姓女車主近日發視頻稱在丹陽市導墅鎮大華村西野田卸貨後，送貨車被當地村民攔住，索要5000元（人民幣，下同，約689.6美元）「過路費」，報警交涉後最終和貨主付了1500元才得以離開。丹陽市導墅鎮政府工作人員回應稱會去了解核實情況。

大風新聞報導，徐女表示，「我們是10點鐘趕到鎮江丹陽市導墅鎮大華村西野田，給一位貨主送貨，一名五、六十歲的男子領著十多人，站出來攔住說這個路不讓走，他們講這個路是去年才修好的，開口就要5000元，不給不讓走。」

徐女士表示自己車上拉了10多噸的乾雞糞，並不重。（視頻截圖）
徐女士表示自己車上拉了10多噸的乾雞糞，並不重。（視頻截圖）

徐女說，「這個路邊沒有設置一個不讓進的警示牌，我的貨車上拉了10多噸的乾雞糞，也不重，並沒有超載，也沒有壓壞水泥路面。」

溝通無果後，徐女只得打電話報警，來了兩位民警，「我報警也不管用，這夥人最後把民警也轟走了，民警要走，我拉著沒讓走，民警和他們還認識」。

徐女說，「他們一開始就要5000元，民警出面，後面又來了一個村組長，才把錢說到1500元，我給了500元，貨主給了1000元，而且就在村委會門口給的錢，也沒有給票據」。

令徐女不解的是，民警沒解決問題，還要求她下架視頻，「派出所民警給我打電話，非要讓我刪掉。」

對於現場出警是否解決問題，丹陽市公安局導墅派出所出警民警表示：「我們不方便透露。」隨即掛掉了電話。

丹陽市導墅鎮政府工作人員表示：「這個具體情況我需要了解核實」、「我不清楚這裡面有沒有一些個人恩怨在裡面，我們會去了解情況再說，也不能只聽她的說法」。

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