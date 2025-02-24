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還讓不讓人「方便」？深圳1企業員工上廁所竟須帶1證件

中國新聞組／北京24日電
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深圳愛仕達電子限制員工的如廁時間和次數，上廁所時需攜帶「離崗證」。（取材自澎湃新聞）
深圳愛仕達電子限制員工的如廁時間和次數，上廁所時需攜帶「離崗證」。（取材自澎湃新聞）

愛仕達電子（深圳）有限公司前員工小劉（化名）近日爆料，指公司限制員工的如廁時間和次數，每個員工四小時只能去兩次，每次不超過七分鐘。此外，該公司要求員工每日工作12小時，遲到還會面臨200元（人民幣，下同，約27.6美元）一次的罰款。

澎湃新聞報導，小劉指出，他於今年年初入職愛仕達電子工廠，但入職後發現該工廠管理不人性化。車間管理嚴格限制員工的如廁時間，每四小時只許去兩次廁所，每次不能超過七分鐘，同一時間只允許兩人去廁所。員工去廁所時，還必須攜帶「離崗證」，待該名員工回到車間後，下一名員工拿到「離崗證」，才可以去廁所。這樣的規定讓小劉感到難以接受。

據小劉提供的一段錄音顯示，一名工廠管理人員聲稱：「四個小時就去兩次，不要去得太多了，去的時間最多不要超過七分鐘。之前就只有四、五分鐘，現在給你們七分鐘了，已經是足夠的時間了。」

小劉說，除限制上廁所時間，工廠每天工作12小時，期間沒有午休等休息時間；第一次上班遲到罰款50元，第二次及之後就按200元一次罰款處理。

因無法忍受公司的「高壓管理」，小劉在幹滿一周後辭職，但公司以「沒幹滿工期」為由，扣除小劉300元的工資，小劉在離開公司時僅收到了工資300元。

對此，愛仕達電子（深圳）有限公司相關負責人否認限制如廁時間，「如果有個別部門設定了此類不合格規定，我們將立即予以糾正。」

深圳市福海街道勞動辦介入調查，並針對該公司超時加班的違規行為責令限期整改。小劉說：「經當地勞動部門協調，我已經拿到了應得的全部工資共計1079元。」

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