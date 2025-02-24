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機器人搶飯碗效應 中國春節後搶人大戰 今年沒出現

記者賴錦宏／綜合報導
中國愈來愈多企業利用機器人取代人工，春節後不再上演搶人大戰戲碼。（取材自中國新聞周刊）
中國愈來愈多企業利用機器人取代人工，春節後不再上演搶人大戰戲碼。（取材自中國新聞周刊）

每年春節後，中國各省都會上演的勞工市場「搶人大戰」在今年未見激烈競爭，退燒的背後有兩大主因：分別是愈來愈多機器人「搶飯碗」以及由於經濟低迷，許多缺錢的勞工早日返回崗位，於是搶人大戰便退燒了。

綜合媒體報導，有媒體記者調研發現，春節後企業普遍降低了一線普工的招聘數量，但技能人才、研發人才以及創新型人才需求大幅增長。

江蘇南京數位零工市場營運負責人宋曉平表示，過去春節後大批搶流水線工人的情形，這兩年已比較少見。其中一個重要原因是，自動化生產線、智慧型機器人大量替代人工。

「智慧化轉型使我們用工人數從高峰期的近萬人，減少到2050人。」江蘇微盟電子（昆山）人力資源總監崔松艷說，人手雖然減少，但企業年產值從80多億元（人民幣，下同，約11億美元），增加到現在140億元，未來還將持續推動數位化和智慧化改造。

崗位減少的同時，多地求職者期待早就業增收入，中國各地政府部門也密集開展招聘活動，讓今年節後各地企業未見缺工現象。江蘇省勞動就業管理中心主任夏文哲說，預計到2月底，全省勞工就業總量可快速恢復至常態化水準。

江蘇昆山的三一重機有限公司董事長陳家元說，大年初五開工當天，約8000名員工中已有95%復工，返崗情況比往年都要好。近期又招聘了部分一線技能人員，現在員工已全部到位。

據廣東省人社廳數據，節後廣東省返崗比率為94.7%，按年增1.6個百分點；全省人力資源市場總體求人倍率在1.08以上，即108個職位空缺對應100個求職人士。2023年同期，節後全省平均求人倍率超過1.9。

中國國家統計局數據顯示，今年1月全國城鎮調查失業率5.2%，與去年同期持平。不過年輕人失業率上升，其中（不包含在校生的）16至24歲勞動力失業率16.1%；25至29歲勞動力失業率6.9%，分別比去年同期高1.5、0.7個百分點。

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