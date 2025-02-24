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脫單也要鬆弛感 中國年輕人更愛遊戲相親、看直播交友

中國新聞組／綜合報導
圖為位於江西省南昌市紅谷灘區某家「Home bar」內，顧客開展相親交友遊戲。(取材自中新網)
圖為位於江西省南昌市紅谷灘區某家「Home bar」內，顧客開展相親交友遊戲。(取材自中新網)

中國拚生育率忙催婚，但各種尷尬又壓力山大的相親活動，讓年輕人也開始「整頓」，希望在輕鬆的氛圍下找到理想的另一半。這也使得「戀綜式旅行」、「賽博紅娘」、脫口秀相親等淡化相親符號的「輕相親」形式受追捧，甚至連官方也跟進。「輕相親」成本低、自由度大的特性，讓年輕人更願意淡化目的享受交友過程，自然而然萌生感情。

與此類新興交友方式相比，南昌市八一公園相親角延續著多年的傳統風格，每逢周末有大量家長在此集聚，卻少見年輕人身影。

中新網報導，位於江西省南昌市紅谷灘區某家「Home bar」的「心動專場」內，24歲的林妍(化名)身穿紅色元素裙子，化身「紅桃皇后」，隨機與「黑桃國王」(男生)組隊後，開啟相親遊戲交友。 

該家「Home bar」店主何浩南說，該店定期開展具有相親性質的互動社交專場互動，不少顧客「牽手成功」，基本是18歲至28歲的年輕人。

「是單身嗎？」「喜歡什麼樣的男生？」……在南昌一支麥脫口秀小劇場內座無虛席，90分鐘演出有一半時間都在現場「相親」。主持人「二狗」肖璜即興為單身男女匹配對象，與之前火爆的「王婆說媒」異曲同工，其脫口秀全中國巡演一票難求。

肖璜認為，脫口秀相親則是基於文化認同的初篩機制，讓參與者以「觀眾」的身分隱身觀察，相比一對一相親，心理負擔降低，更符合年輕人「低能耗社交」的需求。

直播相親也是熱門社交方式。在「抖音」一相親直播間，網友既可「潛水」圍觀，也可「單擊上麥」參與相親，「零成本」相親方式吸引數萬名網友觀看。網友「橙子」說，與匹配率相比，她更看中直播相親的情緒價值，「在這個心態下，遇見對的人更像是一種意外之喜。」

報導指出，在南昌市社會科學院院長戴慶鋒看來，無論是線下基於興趣的交友活動，還是直播間「賽博相親」，都具備趣味、自由、鬆弛等特點，「這種方式讓年輕人在參與相親活動的同時，又完成了自己的社交、娛樂等需求，一舉多得。」「相比於傳統相親模式成為被安排的客體，輕相親淡化目的、主體性更強，符合現在年輕人簡約生活理念和社交方式。」

針對「輕相親」現象，官辦活動也有所變化。共青團青雲譜區委書記祝夢悅說，「官方嚴選」婚戀服務具有公信力和真實性，「我們既有針對『i人（指內向者）』設置的線上交友平台，也有為『e人（指活潑者）』準備的線下交友活動，結合美食、觀影、運動、桌遊、露營等設置活動形式，避免傳統相親尷尬局面，頗受歡迎。」

圖為「一支麥」主理人肖璜正在進行主持串場。(取材自中新網)
圖為「一支麥」主理人肖璜正在進行主持串場。(取材自中新網)

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