00後花2萬人民幣託婚介找對象 來的竟是油膩男、口水怪

小夏花2萬人民幣找婚介公司尋愛。(取材自1818黃金眼)

中國杭州一名00後女研究生花了2萬元人民幣(約2758美元)找婚介公司尋愛，然而對象完全不符合簽約時列的理想型，讓她 「愈來愈生氣」。

綜合媒體報導，23歲的小夏尋求婚介公司介紹另一半，滿懷希望地期待遇見「優質男」。她列出自己的條件：身高175公分以上、不胖不瘦、長相人品好、三觀正、年齡大五到六歲，合約寫著將「匹配對象4人」。

然而，相親過程中，小夏卻遇到了「油膩男」和「口水怪」。「他說機構都是一些優質男，收入不會低的，而且基本上都是有車有房。」小夏說。

婚介所為小夏介紹了一位近40歲的「油膩男」，身材矮胖。更令人窘迫的是，這位中年男嗓門特別大，聊天之間不斷噴口水，見面完更給小夏無休止的消息轟炸，「一天發幾十條的那種」。小夏提到，她簡直想不通為什麼這樣的對象會被推薦給她。

除了這位「油膩男」，她在相親中還遇到了「同濟大學」的偽學霸，對方實則來自同濟大學嘉興學院。小夏抱怨「一個是985，一個是二本。」除了學歷讓小夏感到氣憤，她原本跟婚介公司說不要coser（角色扮演者），但見了一個對象從他的朋友圈發現他就是個coser，讓她愈來愈氣。

小夏認為，婚介所約見的幾個相親對象都不符合要求，「想要退全款。」該負責人說：微信 也加了，聊了也跟別人生活中見過面了，現在說不認可了，並稱市場監管部門已經介入協調。