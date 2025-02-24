我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

紐約市可出租公寓空置率僅1.4% 市府討論住房危機邀市民建言

00後花2萬人民幣託婚介找對象 來的竟是油膩男、口水怪

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小夏花2萬人民幣找婚介公司尋愛。(取材自1818黃金眼)
小夏花2萬人民幣找婚介公司尋愛。(取材自1818黃金眼)

中國杭州一名00後女研究生花了2萬元人民幣(約2758美元)找婚介公司尋愛，然而對象完全不符合簽約時列的理想型，讓她 「愈來愈生氣」。

綜合媒體報導，23歲的小夏尋求婚介公司介紹另一半，滿懷希望地期待遇見「優質男」。她列出自己的條件：身高175公分以上、不胖不瘦、長相人品好、三觀正、年齡大五到六歲，合約寫著將「匹配對象4人」。

然而，相親過程中，小夏卻遇到了「油膩男」和「口水怪」。「他說機構都是一些優質男，收入不會低的，而且基本上都是有車有房。」小夏說。

婚介所為小夏介紹了一位近40歲的「油膩男」，身材矮胖。更令人窘迫的是，這位中年男嗓門特別大，聊天之間不斷噴口水，見面完更給小夏無休止的消息轟炸，「一天發幾十條的那種」。小夏提到，她簡直想不通為什麼這樣的對象會被推薦給她。

除了這位「油膩男」，她在相親中還遇到了「同濟大學」的偽學霸，對方實則來自同濟大學嘉興學院。小夏抱怨「一個是985，一個是二本。」除了學歷讓小夏感到氣憤，她原本跟婚介公司說不要coser（角色扮演者），但見了一個對象從他的朋友圈發現他就是個coser，讓她愈來愈氣。

小夏認為，婚介所約見的幾個相親對象都不符合要求，「想要退全款。」該負責人說：微信也加了，聊了也跟別人生活中見過面了，現在說不認可了，並稱市場監管部門已經介入協調。

小夏後來反饋，雙方已經協商一致，具體的不方便透露。

圖為婚介公司負責人。(取材自1818黃金眼)
圖為婚介公司負責人。(取材自1818黃金眼)

微信

上一則

應對財政赤字 香港可能讓籃球博彩合法化 增加稅收

下一則

戀愛腦不分年紀 深圳7旬婦網戀「戰地醫師」轉帳111萬人民幣

延伸閱讀

灣區頂級相親？收費百萬元 包含愛情教練、3克拉鑽戒

灣區頂級相親？收費百萬元 包含愛情教練、3克拉鑽戒
東邊日出西邊雨（四）

東邊日出西邊雨（四）
加州婚介公司提供百萬美元相親體驗

加州婚介公司提供百萬美元相親體驗
溫州男春節相親看8遍「哪吒2」 都沒成…網友點出關鍵

溫州男春節相親看8遍「哪吒2」 都沒成…網友點出關鍵

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15

超人氣

更多 >
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗
陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她

陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她