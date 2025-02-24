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中國公布首批36處重大遺址清單 三星堆入榜

中國新聞組／北京24日電
三星堆青銅騎獸頂尊人像。圖／本報四川德陽傳真【作者：王玉燕，日期：2025-02-24，數位典藏序號：20250223061228025】
三星堆青銅騎獸頂尊人像。圖／本報四川德陽傳真【作者：王玉燕，日期：2025-02-24，數位典藏序號：20250223061228025】

近期中國國家文物局、自然資源部、農業農村部辦公廳聯合印發「關於加強大遺址保護規畫和用地保障的通知」，公布了重要大遺址清單（第一期）。中國共36處的遺址上榜，其中包括位於四川德陽廣漢市的三星堆遺址。

據了解，大遺址是實證中國百萬年人類史、1萬年文化史、5000多年文明史的核心文物資源。做好大遺址保護利用工作，有利於突出中華文明的歷史文化價值，向世人展示全面真實的古代中國。同時，耕地是糧食生產的根本，大遺址和耕地維繫文化根脈與糧食安全。作為加強大遺址保護規畫和用地保障，統籌協調大遺址保護與農業生產、農村發展關係的指導檔，「通知」緊密結合大遺址保護利用實際工作，明確了推進文物保護規劃編制全覆蓋、做好文物保護規畫與土地空間規畫銜接、統籌文物保護與農業農村發展、強化用地保障等任務。

三星堆遺址位於廣漢市鴨子河畔，分布面積為12平方公里，核心區域古蜀國都城面積約3.6平方公里，是迄今在中國西南地區發現的範圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古城、古國、古蜀文化遺址，被稱為20世紀人類最偉大的考古發現之一。

1988年1月13日，三星堆遺址被列為中國第三批全國重點文物保護單位；2021年11月，入選「十四五」時期大遺址名單。2024年1月5日，正式入列中國第一批國家文物保護利用示範區。

三星

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