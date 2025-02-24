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中國「未富先老」？ 官媒駁斥：6、70歲正是「闖」的年紀

記者賴錦宏／即時報導
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針對人口紅利不再的質疑，「人民日報」表示，中國人口有存量、有質量，銀髮力量支稜起來、老當益壯。（取材自微博）
針對人口紅利不再的質疑，「人民日報」表示，中國人口有存量、有質量，銀髮力量支稜起來、老當益壯。（取材自微博）

中國官媒「人民日報」24日刊文回應網友提問「未富先老」、「人口紅利消失」時稱，中國人口有存量、有質量，「銀髮力量」支稜起來、老當益壯。新時代將釋放新紅利，可期亦可及。

這篇刊於該報頭版、「讀者點題、共同關注」欄目文章稱，有網友問，有人說中國老化加快，社會正面臨「未富先老」，人口紅利已見底。想知道人口紅利還能不能延續？經濟發展和個人生活是不是都要受影響？將來給長輩養老會不會「壓力山大」？

該文聲稱，目前中國人口發展呈現少子化、老化等趨勢特徵，60歲以上老年人口占比逾2成。一邊邁向共同富裕，一邊經歷「未富先老」，是擺在面前的現實。

但該文也指，中國數十年的快速發展、無疑得益於勞動力豐富。同時，中國特色社會主義的制度紅利、改革開放的政策紅利更是根本原因。「人口，並非發展紅利的全部；即便勞動力減少，尚有政策、技術、資本等要素補位、兜底，對沖單方面影響。」

人民日報該文稱，人口紅利的內涵與時俱進。人口發展既看數量也看品質。「隨著教育水準、國民素質顯著提升，人口紅利非但沒有消失，反而為人才紅利打開了成長空間。」釋放人才紅利，助推科技創新、產業升級，正是「以人口高品質發展支撐中國式現代化」的題中之義。

文章也提到，人口紅利不僅要看增量，還要看存量；不僅在於「新生代」，也在於愈發給力的「老一輩」。目前不少長者在資訊時代刷短片、愛上網購，甚至自己當網紅、做電商。「1.7億老年網友為網路注入新活力，人口紅利的延續效應，不容小覷。」

文章也列舉銀髮群體朝氣蓬勃，在風景名勝地體力不輸小年輕；投身各類教育平台，捨得為知識付費，活到老學到老。文中稱中老年文旅年消費逾7000億元人民幣、線上教育人群約3500萬、馬拉松參賽者逐年增加。6、70歲正是「闖」的年紀。並稱億萬「銀髮族」對美好生活的需要，是個巨大的潛在市場，完全可以成為經濟成長的動力、社會發展的機會。

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