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AI醫師亂象頻傳 湖南禁使用AI生成處方 獲網友點頭

中國新聞組／北京24日電
醫生在AI「助手」的輔助下對影像報告進行診斷確認。（取材自紅星新聞／視覺中國）
醫生在AI「助手」的輔助下對影像報告進行診斷確認。（取材自紅星新聞／視覺中國）

AI風潮下，不少為病痛所苦的患者或家屬，紛紛求助「AI醫師」，衍生亂象。近日，湖南省醫保局發布「關於進一步加強基本醫療保障定點零售藥店管理的通知」，嚴禁用AI生成處方，引發網友熱議。大部分網友表示支持：AI可以輔助、服務醫師，但不能直接依賴治病。

南國早報報導，「通知」中提到的具體要求是：互聯網醫院須按規定接入省醫保電子處方中心並進行電子處方流轉，處方行為須嚴格執行「關於印發互聯網診療管理辦法（試行）等3個文件的通知」和「關於印發〈互聯網診療監管細則（試行）〉的通知」等有關規定，應與患者或患者家屬進行有效、充分的溝通問診，嚴禁使用人工智能等自動生成處方。

有記者曾在DeepSeek上進行問診，並把處方拿給醫師看。醫師查看處方後指出，使用AI問診很有講究，如果問診不全面可能導致診斷不是很精確。

據了解，AI技術早已在多個醫療機構中作為輔助工具落地應用。隨著Deepseek的暴火，目前，中國境內已有多家三甲醫院宣布接入DeepSeek等人工智能（AI）大模型輔助治療。

「你支持湖南嚴禁用AI生成處方嗎？」據觀察者網所發起的投票結果顯示，有較高比例的網友持「非常支持」的態度，認為「AI生成處方存在諸多風險」。

另據紅星新聞報導，北京一家三甲醫院心臟內科的醫師則表示，醫院醫師開處方的時候是不會使用人工智能來進行輔助的，而購藥平台在銷售處方藥的時候，線上醫師會開具電子處方。據其了解，這些也是由值班醫師在線開具的，不會出現使用人工智能來開具的情況，因為醫師要對自己所開具的處方負責。

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