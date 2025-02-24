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捍衛農民權益 中禁退休幹部到農村買宅基地、占地建房

中國新聞組／北京24日電
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中國發布2025年中央一號文件，除聚焦「三農」問題，更明確規定禁止城鎮居民到農村買房、退休幹部返鄉建房。圖為浙江杭州一農村景象。（中新社）
中國發布2025年中央一號文件，除聚焦「三農」問題，更明確規定禁止城鎮居民到農村買房、退休幹部返鄉建房。圖為浙江杭州一農村景象。（中新社）

中國官方23日發布2025年中央一號文件，除了聚焦「三農」問題，更明確規範「不允許城鎮居民到農村購買農房、宅基地，不允許退休幹部到農村占地建房。」專家分析，北京此舉既為保護耕地資源，更有保護農民根本權益的重大意義。

據了解，今年1月自然資源部、農業農村部就已發文要求：嚴禁違法違規買賣宅基地和違規搞合作建房；嚴禁城鎮居民到農村購買宅基地和住房；不得以所謂的「特殊資格權」、村民決議等變相給回鄉退休幹部等非農村集體經濟組織成員分配宅基地建房。此次官方發布中央一號文件，更明確劃定紅線與禁區。

新京報採訪中國農業大學農業與農村法制研究中心主任任大鵬，他表示，「一戶一宅」是農村宅基地管理的基本原則，城鎮居民、退休幹部等都不具有農村集體經濟組織成員身份，取得宅基地於法無據。然而，實際上確實存在農村宅基地私下買賣的情形，任大鵬強調，集體經濟組織以外的人購買農村宅基地，其行為應屬無效。

任大鵬分析，城鎮居民到農村買房或退休幹部建房，會擠壓有限資源，甚至擠占農用地，威脅耕地紅線，進一步損害農村集體經濟組織成員的法定權利，導致不公平現象。

他強調，與相關部門的規定相比，中央一號文件更具政策導向性和權威性；同時，禁令的實施，意味著相關制度會進一步明確和細化，有助於妥善處理人才下鄉和農村宅基地管理過程中出現的矛盾，有效矯正在農村宅基地管理中存在的一些錯誤做法。

有人擔心官方管制可能影響到鄉村創業的年輕人的熱情，任大鵬認為，各地應當採取多種激勵措施引導城市人才下鄉，推動專業人才服務鄉村。有條件的地方，可以為新農人購房或者租住農民房屋給予補貼，但不應當允許新農人等通過購買農村宅基地和農民住宅的方式解決生活條件。

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