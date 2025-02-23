宇樹機器人不只會跳扭秧歌 還能牽繩遛自家機器狗

宇樹科技人形機器人「G1」與四足機器狗「Go2」22日亮相，不僅會跑步，還能拿起繩子「遛」自家的機器狗。(取材自財聯社)

宇樹科技機器人今年在央視春晚跳秧歌而一夜暴紅，如今又有「新進化」，人形機器人 「G1」與四足機器狗「Go2」22日在上海全球開發者先鋒大會（GDC）亮相，不僅展示跑步等動作，還拿起繩子「遛」起自家機器狗，吸引大批民眾駐足圍觀。

澎湃新聞報導，「Unitree G1」是宇樹科技最新一代的人形機器人，高1.27公尺、重35公斤，搭載宇樹自研微型伺服電機與碳纖維-鋁合金複合關節，單關節扭矩高達120N·m，既能完成「舞棍」、「動態站起」等高難度動作，又能搬運抓蛋或搬運重運物。

而透過複用四足機器狗的馬達、減速器技術及深度學習演算法，G1實現複雜動作控制，例如投籃、胯下運球等。此前，上海人工智慧(AI )實驗室、輝達等機構也基於G1發布了運動控制框架。

此外，G1近期也發布最新演算法升級，能夠學會任意舞蹈。然而，由於該機器人舞蹈動作太過「絲滑」，一度被質疑是AI合成，也被部分平台標註疑似AI合成的風險提示。隨後，宇樹科技創始人王興興又一次發布了人形機器人的跳舞實拍影片，更換場地並加入了人為干擾。宇樹科技當時也透露，未來可能透過遠端升級的方式將演算法升級推送給客戶。

至於被「遛」的機器狗Go2，標配了宇樹自研的4D超廣角雷射雷達，最小探測距離0.05公尺，可實現全地形感知，還能夠拖曳20公斤重物，售價9997元(人民幣，下同，約1388美元)起。

此前，宇樹科技的H1和G1人形機器人曾一度在京東線上開賣。 H1售價65萬元，G1售價9.9萬元；但沒多久，兩款產品就迅速從京東平台下架。宇樹科技客服表示，目前不再針對個人銷售。

值得注意的是，宇樹科技自H1登上春晚後熱度空前，相關概念股持續爆發，有的公司股票在半個月股價接近翻倍。業界亦傳出宇樹「老股」轉讓遭到瘋搶的消息，不少投資 人都感嘆搶不到，搶到的投資人則慶幸抓住了最後上船的機會。據悉，近期老股搶購熱潮，投資門檻從500萬元起跳。