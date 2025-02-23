「兒子，爸爸好想你」青藏鐵路隧道65年前岩壁文催淚

岩壁上寫的「兒子，爸爸好想你」。(取材自微信)

青藏鐵路是世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路，1959年至1974年，鐵道兵先後三次開赴高原，在極其艱難的環境裡施工，加上時間緊、補給難，無法回家探視親人，只能藉著在雪水隧道的岩壁上用油漆寫字，記錄和抒發心情，岩壁上因此留下數以百計的字句。鐵道兵們用剛勁的字體寫下對國家的理想和寄語親人的思念，如今讀來仍讓人淚目。

微信 公眾號「梅梓祥書屋」稱，去年11月底，曾經參加青藏鐵路建設的鐵道兵袁武學、楊明秀、白新民、杜鵬孝、李闖民、楊向暉、李來所、王文友與2名青海乘願傳媒公司攝影師，一行13人重走青藏鐵路。他們走進雪水河隧道，驚見隧道岩壁上，零零散散用油漆書寫了數以百計的字句，雖部分字跡油漆脫落，但能夠辨認的文字有14處，100字以上。繁體書寫，端莊，剛勁，頗有書法功底。

隧道岩壁上用油漆書寫的文字。(取材自微信)

其中「人定勝天 趕英超美」是用排筆、黑色油漆書寫的黑體字，每個字約50公分見方；其餘則為毛筆、紅油漆書寫的行楷，每個字約20多公分見方。內容是記錄當年施工的生活環境，以及官兵們的理想、信念與情操。

主要字句還有「兒子！爸爸好想你」。這一句催人淚下。鐵道兵十師47團於1949年組建，有一定數量的已婚超期服役老戰士；又因為戰備工程時間緊、任務重，探親很少，甚至不允許探親。久別故鄉，官兵特別思念兒女。

饃、水、空氣是岩壁上書寫最多的字句。古代有「畫餅充饑」、「望梅止渴」，而青海、甘肅 糧食不能自給，部隊需從三、四千里外的陝西、河南 載運，籌糧、運糧難；少肉、少油、缺副食、缺蔬菜普遍存在。從事隧道掘進施工，體力消耗大，施工人員時常感覺肚子餓，所以嚮往「饃……」。

隧道岩壁上用油漆書寫的文字。(取材自微信)

47團是鐵道兵十師的「紅旗團」，曾參加抗美援朝戰爭，以及修建鷹廈鐵路、清綠鐵路等工程。隧道岩壁上的文字是47團官兵所書，迄今65年，當年修建隧道的鐵道兵已是八、九十歲高齡，有的已不在人世。現展示文字，希望透過媒體廣泛傳播，獲取當年書寫的歷史與信息，不忘初心，緬懷先輩。