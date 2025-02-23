重演國足劇本？國青最後1分鐘遭0：1絕殺 現場哭成一片

中國隊在2025亞足聯U20亞洲杯四分之一決賽中不敵沙烏地阿拉伯隊，蒯紀聞（前）心碎跪倒倒在地。（新華社）

中國國家足球 代表隊連串失利，讓足球界和球迷寄望中國國家青年足球隊踢進世青賽。不過昨天在深圳舉行的2025亞足聯U20亞洲杯比賽上，一度占上風的國青，在補時最後1分鐘被沙烏地阿拉伯隊壓哨絕殺，止步八強，距時隔20年重返世青賽只差了一場勝利。這與國足幾乎相似的情節，讓球迷痛哭，也引發中國足球是否有未來，以及教練久爾傑維奇是否留任的質疑聲。 2025亞足聯U20亞洲杯四分之一決賽中，中國隊0比1不敵沙特阿拉伯隊，無緣四強。圖為中國隊球員王鈺棟賽後向球迷致意。（新華社）

據澎湃新聞報導，U20亞洲杯四分之一決賽，沙烏地阿拉伯U20男足對陣中國U20男足比賽昨在深圳舉行。晉級隊伍就將參加今年9月在智利開賽的世青賽，而中國國青隊上一次參加世青賽還是遙遠的20年前，而這支中國U20男足在本屆比賽表現可圈可點，因此讓中國球迷寄予厚望。

本場四分之一決賽，久爾傑維奇回到了小組賽前兩場比賽兩連勝期間的首發。從數據上來看，雙方在上半場互交白卷，但中國隊在整體局面上占據上風，控球率上，中國U20男足高達61%，傳球準確率也達到了80%以上。

易邊再戰，國青一開始就給對手施壓。第57分鐘，王鈺棟利用他的爆發力從左邊底線「生吃」對手，沙國防守隊員在禁區內犯規。可惜劉誠宇的點球被沙國門將撲出，錯失了打破僵局的絕好機會。此後的10分鐘裡，中國隊製造了多次有威脅的進攻，都被沙國門將化解。

比賽進行到80分鐘後，中國隊體力下滑，沙國抓住機會，也製造了多次比較有威脅的進攻。傷停補時階段，沙國隊在94分鐘利用定位球製造了中國隊禁區內的防守漏人，打進一球，絕殺中國U20男足。中國隊努力了一整場，在補時階段功虧一簣。這一球也踢碎了中國隊時隔20年重返世青賽舞台的願望。

據北京青年報，作為近20年來最好的一屆國青隊這樣倒在U20亞洲杯半決賽門外，讓現場球迷哭到泣不成聲，國青多名球員也淚灑球場，癱坐在地上。久爾傑維奇賽後被記者們攔住，問他為何選擇下半時體能下降嚴重的劉誠宇主罰點球，但他似乎有意迴避說：「對不起，我不想說這些」，「我的選擇並非臨時起意」，「劉（誠宇）是一名非常優秀的球員，但有時這樣的事情就是會發生，沒什麼特別的」。 沙烏地阿拉伯隊球員阿瓦德·穆赫辛·阿曼（左）與中國隊球員王鈺棟在比賽中拼搶。（新華社） 中國隊比賽中雖一度占上風，卻在補時最後1分鐘遭沙烏地阿拉伯隊絕殺，賽後不少球員崩潰痛哭。（新華社）

久爾傑維奇的回答顯然並不能令人滿意。這位從2023年上半年接手1999年齡段中國男足亞運隊開始，風評不錯的塞爾維亞教頭，最終還是因這場決戰用兵的躊躇不決，未能完成其來華執教的最重大任務。這讓人似乎看到了此前國足教練伊萬科維奇的影子。報導認為，久爾傑維奇能否繼續得到中國足協任用，還需要足協及有關方面慎重做出抉擇。 而王鈺棟、劉誠宇、蒯紀聞、依木蘭、毛偉傑、史松宸等優異表現的隊員，其前途不該因這場憋屈的失利受阻。