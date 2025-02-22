我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

紐時：中國醫院陷財務困境 5年逾200間破產

中央社／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約時報報導稱，中國許多醫院面臨財務危機，過去五年有超過200家醫院宣布破產。圖為河南省焦作市武陟縣一家醫院的護理師夜巡護理。（新華社）
紐約時報報導稱，中國許多醫院面臨財務危機，過去五年有超過200家醫院宣布破產。圖為河南省焦作市武陟縣一家醫院的護理師夜巡護理。（新華社）

美媒報導，中國公私立醫院正面臨財務困難，過去5年有超過200家醫院宣布破產，面臨財務危機的醫院出現減薪、欠薪等情況，衝擊醫院工作人員。專家指出，未來情況將更加嚴重。

紐約時報中文網21日報導，中國的醫院數量在過去20年增加逾2倍，尤其是私立醫療機構，增長幅度更高達8倍。許多醫院為了擴張、服務更多患者並提供更多醫療項目而舉債，但隨著收入放緩，一些機構面臨償還債務的困難。

根據中國國家破產數據庫，過去5年有超過200家醫院宣布破產，遠高於此前5年的7家，且幾乎皆為私立醫院。儘管截至2023年底，中國有近4萬家醫院，關門的醫院只占一小部分。但中國醫療行業的獨立分析師賀濱說，「這只是開始，以後會越來越多」。

報導指出，在COVID-19流行期間，中國政府推動大規模檢測，導致醫院開支激增。患者為避免感染減少就診，醫院收入大幅下降。疫情防控結束後，房地產市場崩盤進一步拖累經濟，民眾為節省開支推遲非緊急醫療，地方政府亦無力提供足夠財政支持。

根據中國衛生統計年鑑，2011至2021年間，公立醫院債務幾乎多了4倍。醫院財務面臨困難，出現停診、減薪、欠薪數個月等情況，衝擊醫院工作人員。

廣東梅州嘉應學院醫學院附屬醫院自去年11月開始清算資產，醫務人員已經被欠薪10個月，並被要求辭職。在浙江省一家公立醫院工作的楊娜娜（音譯）說，她工作12年來第一次遭遇減薪，連餐補跟飲用水都遭削減，「公立醫院曾被視為穩定工作，但現在情況已大不如前」。

中國國家衛生健康委員會主任雷海潮1月在「黨建」雜誌上發表文章說，需要「穩妥化解長期債務問題」。國家衛健委在去年6月下發的一份通知中要求，所有地方政府官員「密切關注收不抵支、長期債務、拖欠薪酬等」問題。

此外，中國還面臨人口老化，導致醫療費用增加，但繳納醫保的人數已連續4年下降，加劇醫院財務問題。清華大學社會學教授劉軍強估計，醫保基金可能於未來10年耗盡。他曾在2019年建議延遲退休年齡、控制醫療成本，政府已部分採納。

據曾在四川東南部一家醫院從事財務工作的官員說，政府降低了醫院的報銷金額，這是醫院出現資金問題的原因之一。政府還設立了集中採購處方藥的系統，透過藥企的激烈競爭使成本降低，但也引發民眾對藥品品質的強烈不滿。

患者則在尋找更便宜的替代方案，例如社區診所、遠程醫療。

破產 醫保 檢測

上一則

「和談比打仗好」王毅挺美俄和平共識 藉烏戰重塑新秩序？

延伸閱讀

國務院進入大精省時代 取消訂閱紐時美聯社

國務院進入大精省時代 取消訂閱紐時美聯社
紐時：USAID剩餘架構由馬洛可負責 援外做為國際獎懲

紐時：USAID剩餘架構由馬洛可負責 援外做為國際獎懲
德州吸引力超強 紐時證交所也將在當地推出交易所

德州吸引力超強 紐時證交所也將在當地推出交易所
紐時：DeepSeek的成功顯示中國有能力培養人才

紐時：DeepSeek的成功顯示中國有能力培養人才

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照片讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財