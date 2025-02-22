從民政局到告別…1800元買離婚跟拍 攝影師：需求比結婚多

攝影師志偉拍攝的離婚跟拍作品。（取材自封面新聞）

隨著結婚登記數創下近40年新低，離婚率持續上升，一些原拍攝婚禮的攝影師開始接到愈來愈多「離婚跟拍」訂單，為當事人婚姻最後一段路留紀錄，收費從500元（人民幣，下同，約70美元）到1800元（約250美元）不等，部分攝影師接離婚約拍訂單甚至比結婚和求婚還多，也引發道德質疑。

封面新聞報導，上海攝影師志偉說，去年底接到一個離婚跟拍的訂單，他從夫妻倆進民政局開始跟拍，直到兩人辦好離婚後散步、聊天，到最後告別，視頻包含幾張照片套餐收費1800元。當他把這段視頻放上網，卻意外收到更多離婚跟拍的訂單。他說，顧客大部分都為女生，年齡在30到35歲之間，「現在來找我做離婚約拍的比做結婚和求婚的還要多了」。

四川德陽攝影師阿杰在兩年間已經做了三單離婚跟拍，阿杰定價500元底片全送，精修9張，但不同跟拍結婚預付款交片再結尾款，離婚跟拍需要顧客一次性付清，「就怕萬一吵架了最後不好收尾款」。

攝影師阿杰拍攝的離婚跟拍作品。（取材自封面新聞）

有些網友認為，離婚跟拍是「助紂為虐」，不該鼓勵。志偉表示，他在拍攝前會先跟要離婚的夫妻了解離婚原因，與想要拍攝的動機；而大部分的夫妻離婚原因都是家人不支持或經濟上的因素，最終「和平」分手。

另一名攝影師小趙說，曾經加價50%想要勸退約拍的夫妻，「業內也有很多人指責，說這種毀人婚姻的單子也接」，但顧客一句話打消了他的顧慮：「離婚不是結束是新的開始，在未來我們回望來時路，也需要痕跡，這個痕跡我想要更正式更莊重一點。」

志偉說，有些顧客在拍攝中充滿了悲傷與遺憾，抓捕悲傷比抓捕歡樂要困難許多。他也表示，自己不認同這種生意該被大肆行銷，他不會介意離婚跟拍訂單反悔「爽約」；客人若復婚找他跟拍，還有五折優惠。