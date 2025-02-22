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看「哪吒2」被迫坐共享按摩椅 觀眾怨：腰痠背痛還瘀青

中國新聞組／北京22日電
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共享按摩椅處於電影院的黃金觀影區。（取材自中國消費者報）
共享按摩椅處於電影院的黃金觀影區。（取材自中國消費者報）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」在中國叫好叫座，上映近一個月仍有許多人到電影院觀賞，但近最卻有不少消費者抱怨，在不知情的狀況下買到了「共享按摩椅」的座位區，全程如坐針氈，看完一場電影腰痠背痛，甚至出現瘀青，有人直呼「再也不想坐」。

中國消費者報報導，不少電影院採用階梯定價的方式，觀影體驗最好的中間區域被稱為「黃金觀影區」，票價最高。在購票平台中，有些電影院只標註了黃金觀影區，但沒有註明是共享按摩座。

不少消費者反映，高價購買了黃金觀影區的票，到了戲院才發現那些位置安裝的都是共享按摩椅。北京消費者劉先生說，「剛開始，按摩椅自動啟動，有幾分鐘的試體驗。但結束時，按摩球並沒有歸位，凸出的位置剛好頂住我的脖子，害得我全程都只能保持前傾的姿勢看電影」。

綜合網路上的抱怨，電影院的共享按摩椅還有「隨時發作」、「停不下來」的毛病。消費者張女士表示，「看電影時，我沒有任何操作，按摩椅就突然啟動了，嚇了我一大跳。觀影結束後，共享按摩椅的按摩球硌得我腰疼」。

在一項網路調查中，滿意電影院按摩椅的人不到一成，更多人留言表示「如芒刺背」、「如坐針氈」、「再也不想坐」，還有人回家後脊椎疼痛，甚至出現瘀青。

除了坐得不舒服，共享按摩椅還有容易藏汙納垢、後續缺乏維護和安全等問題，讓許多消費者都不滿意。

對此，中央財經大學法學院教授吳韜表示，消費者享有知情權，商家應盡到告知的義務。售票平台貓眼則稱，標註按摩椅是戲院本身的商業行為，應由戲院負責的編輯標註。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院骨科推拿科主治醫師陰祖表示，有些人不適合使用按摩椅，例如年長者容易有骨質疏鬆，若按摩力道太大，恐會骨折。

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