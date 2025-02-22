推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

近日有網民分享讓DeepSeek 自行推理1億次後，評選出廣東珠海為「中國最宜居城市」，表示其在氣候、環境、經濟、社會治理等維度的綜合評分，穩定性超過99.7%，遠超其他城市標準差。話題衝上微博熱搜，引來超2億閱讀量，不少網民對這個結果不以為然，各自為心目中理想城市護航，並質疑這個結果選出的是「宣傳文案裡最宜居的城市」，認為AI 不接地氣。

據金融界報導，有網民分享讓DeepSeek找出中國最宜居的城市，且只能選擇一個城市，結果DeepSeek給出的答案顯示，中國最宜居城市為珠海，而珠海最宜居的區域是香洲區。

DeepSeek並給出了評選出珠海為「中國最宜居城市」的三個理由。一是生態環境卓越：珠海以「百島之市」聞名，其生態健康指數和城市管理效率均處於領先地位；二是經濟與生態平衡：珠海在高科技產業、旅遊業等領域發展迅速，同時注重生態保護，形成「會展經濟+特色產業」的可持續模式；三是基礎設施完善，城市治理水平高，居民生活滿意度突出。

而在香洲區的代表性，作為珠海的主城區，香洲區集中了全市優質的教育、醫療資源以及商業中心，生活便利性極高；在生態與人文融合上，兼具現代都市活力與人文底蘊；在政策支持與規畫，香洲是珠海「橫琴專深度合作區」的重要輜射區域，受益於幕港演大灣區政策紅利，未來發展潛力巨大。

與其他城市的對比，杭州、南京等城市星在部分榜單中排名靠前，但其房價 壓力，交通擁堵問題較突出(如杭州夏學炎熱、南京醫行資源分布不均)，珠海香洲區在均衡性上更具優勢，房價收入比合理，且較少出現極端氣候或資源張問題。

對此結果，有網民表示贊同：「去過最舒服的城市就是珠海，以後養老也會優先考慮珠海」，「去過珠海，感覺這座城市就是個天然的大氧吧，空氣質量非常好，整座城市就像森林公園一樣的，加上綿長的海岸線，浪漫的海濱風光，生態環境堪稱一絕」，「廣東省內沒有比珠海更舒服的地方」，「珠海：潑天的富貴輪到我了」。

不過有更多網民不贊同：「環境氣候是宜居城市的主要條件之一，珠海太熱了，應該是青島」，「這花錢買的吧，珠海颱風來的時候讓你知道什麼叫恐懼」，「有會飛的小強都不宜居」，「還以為會說成都或昆明呢」，「美女帥哥數也應列入評選條件，我會選杭州或蘇州，那裡美女比珠海多」，「珠海是沒有回南天嗎？」，「不會大家以為DeepSeek說什麼都對吧」。

也有網民認為，AI只是從網上搜索出廣告，宣傳文案做對比，選出最佳城市，但對人類而言的最佳居住城市，至少現在的AI無法理解的，最宜居住的城市還需從物價，環境，人文多方面考量，「有錢住哪都宜居」。