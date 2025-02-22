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湘男攜抑鬱妻徒步赴西藏 稱收穫幸福 網質疑賣慘討賞

中國新聞組╱北京22日電
楊同牛夫婦走了5000多公里抵達布達拉宮，不僅妻子病情好轉，楊同牛還稱收穫了「幸福密碼」；但有網友質疑他賣慘討賞。(取材自邵陽日報)
楊同牛夫婦走了5000多公里抵達布達拉宮，不僅妻子病情好轉，楊同牛還稱收穫了「幸福密碼」；但有網友質疑他賣慘討賞。(取材自邵陽日報)

49歲湖南男子楊同牛為讓患有抑鬱症的妻子症狀改善，去年3月起帶著兩個爐子、一頂帳篷和一些生活補給品，和妻子從湖南徒步去西藏散心，兩人10個月走了5000多公里路程，不僅妻子病情好轉，楊同牛還稱自己收穫了「幸福密碼」，並成了一名小有名氣的自媒體博主。

紅星新聞報導，49歲楊同牛皮膚被紫外線曬得黝黑，妻子湯建快和楊同牛同村，比他小1歲。「我們是經媒人介紹在一起的，她年輕時可漂亮了。」兩人育有兩子，大女兒已嫁人，小兒子今年25歲，未婚。但兒子出生不久，妻子的精神就有些不對勁，家人懷疑是產後抑鬱，不過楊同牛認為或許因婆媳關係緊張導致。

「我老婆有時會亂跑，每年都會跑丟一次，與其讓妻子跑丟，不如主動帶她出去走走。」於是2024年3月3日，楊同牛帶著妻子上路，從從湖南邵陽市新邵縣出發，一路到西藏拉薩，路程超過3000公里。

上述經歷後來都成為楊同牛在自媒體「阿牛夫婦徒步西藏」中直播的素材。不過，也有不少人質疑楊同牛「是開車去的」，認為他「其實是想通過虛構老婆的病來賣慘、博流量、討打賞」。

楊同牛說，「一開始，我沒想通過直播徒步來獲得打賞或廣告分成，我到2024年9月才開始直播」，但直播確實給他帶來打賞收益。

今年1月13日，楊同牛夫婦從西藏回到了新邵縣老家，前後徒步約10個月，往返5000多公里，總共花費8萬多元，其中他自己掏了5.8萬人民幣，其他是打賞和廣告分成。

有家鄉村民說他這是「花錢找苦吃」，但楊同牛對此不在意，因為徒步中，他發現了「幸福的密碼」和「可期的未來」。

楊同牛說，到西藏所見所聞很震撼，「我發現那裡很寧靜，人也很平和，很友善，不爭、不吵、不怒，活得快樂而安詳。」「幸福和你擁有多少錢沒什麼關係」，楊同牛說，「活著就是最大的幸福」，帶著妻子旅行，妻子對他的依賴更強了。沿途，他們幾乎沒吵架。

另一收穫是，通過短視頻和直播可以掙錢。「徒步進入西藏以後，我們基本上就沒再花自己的錢。」楊同牛說，一是有打賞收入，二是有廣告分成。目前，楊同牛的「牛牛徒步西藏」在抖音的粉絲有5000多人，微信視頻號的粉絲則超過3萬人。

走在路上的楊同牛夫婦。(取材自紅星新聞)
走在路上的楊同牛夫婦。(取材自紅星新聞)

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