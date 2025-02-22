跨越「生命禁區」…DeepSeek助攻 82歲癌患超難手術成功

82歲腎盂癌合併下腔靜脈癌栓的患者手術中。（取材自紅星新聞）

四川省人民醫院泌尿外科團隊近日為一名82歲腎盂癌合併下腔靜脈癌栓的高齡患者實施根治性手術，患者術後順利復健。據悉，這場跨越「生命禁區」的醫療實踐背後，是DeepSeek 人工智慧系統與虛擬三維重建技術的深度賦能，為外科實踐發展提供了極具價值的樣本。

紅星新聞報導，82歲的王爺爺（化名）一個多月前在某醫院被確診為「右側腎盂癌伴下腔靜脈癌栓」，因心臟和全身情況不好，醫院沒有給他手術。王爺爺需每晚口服止痛藥維持睡眠，癌栓已完全阻塞下腔靜脈，並逐漸出現雙側下肢水腫，癌栓伴隨血栓隨時可能脫落，引發肺栓塞導致猝死。

2月2日，王爺爺找到了省立醫院泌尿外科主任熊瑋。此時的王爺爺雙下肢水腫嚴重，行走困難。

腎臟腫瘤 合併下腔靜脈癌栓的手術是泌尿外科頂尖難度的手術之一，也被稱為「皇冠上的明珠」，手術風險較高，不確定因素較多。而腎盂癌繼發的下腔靜脈癌栓更是增加了手術難度。

「過去這類患者往往被迫選擇保守治療，但透過多模態評估和技術賦能，我們看到了手術治癒的可能性。」熊瑋表示，醫療團隊決定迎難而上，而破局的關鍵在於兩大技術利器的應用。

據報導，熊瑋醫療團隊在既往豐富癌栓治療經驗的基礎上，利用DeepSeek輔助形成個體化圍手術期管理方案、採用高精度CT成像融合三維重建技術，構建出精準的「數字脈管系統」，手術團隊在術前制定了詳盡的手術方案，包括手術最優步驟、手術路徑、術中出現各種情況的應對措施等。

經過四個多小時的緊張合作，手術實施完美，其中，從下腔的靜脈阻斷、重建完成至重新開放僅用時49分鐘。術後，王爺爺沒有進ICU，直接回病房接受進一步復健治療，術後第三天即能下床活動。如今，王爺爺腎功能正常，雙下肢水腫完全消失，預計很快就能出院。

躺在病床上，王爺爺對手術團隊豎起大拇指，他表示，「這麼重的病，但手術非常成功，我感覺恢復得很好。」

據悉，DeepSeek與三維重建技術突破高齡複雜手術難題，背後是DeepSeek系統透過百萬級手術案例學習，迅速高效形成結構化的四個關鍵步驟評估與策略設計，醫生稱之為：風險預警、用藥決策樹、康復路徑圖、併發症 雷達。就風險預警來說，是就術前、術中及術後風險節點進行精確預測，整合心肺功能、營養狀態等參數，術前逐一化解風險點。